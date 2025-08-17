Una jueza amplía la medida de restricción contra O’Rourke por apoyar a los demócratas en fuga de Texas

Publicado por Sabrina Martin 17 de agosto, 2025

Un tribunal del condado de Tarrant reforzó este sábado la orden de restricción solicitada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton (R), contra el excongresista demócrata Beto O’Rourke y su organización política, Powered by People. La medida prohíbe al comité de O’Rourke transferir dinero fuera del estado, tras determinar que sus prácticas de recaudación de fondos representan un riesgo de daño “inminente” e “irreparable” para Texas.

Acusaciones de fraude y soborno

La jueza Megan Fahey, del Tribunal de Distrito 348, dictaminó que la organización de O’Rourke incurrió en actos “falsos, engañosos o fraudulentos” bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, al considerar que estaba recaudando y utilizando contribuciones de texanos para sufragar gastos personales de legisladores demócratas que abandonaron el estado en un intento por bloquear los nuevos mapas electorales.

En consecuencia, la corte prohibió a bancos e instituciones de recaudación de fondos, incluidas plataformas como ActBlue, transferir donaciones asociadas a O’Rourke o a su comité en apoyo a lo que calificó como un “plan ilegal”.

Contexto político La disputa surge en medio de la batalla legislativa por la redistribución de distritos en Texas. Legisladores demócratas estatales salieron del estado durante casi dos semanas para frenar la aprobación de los mapas, que otorgan una ventaja al Partido Republicano. Este viernes, los republicanos convocaron una nueva sesión especial, con la expectativa de que los demócratas regresen en los próximos días.

Celebración desde la fiscalía

Tras la decisión judicial, el fiscal general Paxton aseguró que la medida confirma que en Texas “las acciones ilegales tienen consecuencias”. “Su intento fraudulento de engrosar los bolsillos de los cobardes rebeldes que abandonan Texas ha sido detenido, y ahora el tribunal ha congelado, con razón, su capacidad para seguir enviando dinero fuera de Texas”, afirmó.