Rubio amenaza a Rusia si no se logra un acuerdo sobre Ucrania: "Habrá consecuencias"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de agosto, 2025

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, amenazó el domingo al Kremlin con nuevas sanciones si no se llega a un acuerdo de paz en Ucrania, dos días después de que la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin concluyera.

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", dijo Rubio a NBC. "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones".

Durante otra entrevista con CBS, cuando se le preguntó al secretario de Estado si EEUU exigiría la retirada rusa del territorio ucraniano como parte de un acuerdo, Rubio reconoció el domingo que ambas partes tendrían que hacer concesiones para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

"Queremos terminar con un acuerdo de paz que ponga fin a esta guerra para que Ucrania pueda seguir con el resto de sus vidas y reconstruir su país y tener la seguridad de que esto no va a volver a suceder", dijo el secretario de Estado en Face the Nation, señalando que para ello sería necesario que ambas partes "cedan".

"Si una de las partes consigue todo lo que quiere, eso se llama rendición", afirmó Rubio. "Y eso no es lo que estamos a punto de hacer, porque ninguna de las partes aquí está a punto de rendirse, ni nada que se le parezca".

"No digo que estemos a punto de llegar a un acuerdo de paz, pero sí que hemos visto movimiento", añadió Rubio. "Suficiente movimiento para justificar una reunión de seguimiento con Zelenski y los europeos, suficiente movimiento para que dediquemos aún más tiempo a esto", añadió.