De pescar con Bush a discutir con Obama: todas las visitas de Putin a Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 14 de agosto, 2025

Diez años después, Vladimir Putin regresará a Estados Unidos. El líder ruso se encontrará con Donald Trump en Alaska para discutir la posibilidad de un alto el fuego en la guerra con Ucrania, a cambio de ciertas concesiones. Será el primer encuentro entre ambos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Entre sus dos mandatos, Putin se reunió formal o informalmente con todos los presidentes estadounidenses con los que coincidió: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Trump y Joe Biden, aunque no todos lo recibieron en territorio estadounidense.

La cantidad de reuniones por presidente fue un termómetro de lo saludable de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Si bien fueron muy frecuentes durante el primer paso de Putin por el poder, disminuyeron considerablemente después de 2014, tras la anexión de la península de Crimea.

En total, mantuvo siete reuniones en Estados Unidos, a la que se sumará la de Trump en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, una instalación militar estadounidense en el extremo norte de Anchorage.

2000: Cumbre del Milenio

El primer presidente estadounidense en estrechar la mano de Putin fue Bill Clinton. Ambos se reunieron en la Ciudad de Nueva York, en el marco de la Cumbre del Milenio.

Si bien Clinton ya había conocido a Putin anteriormente, fue el primero en recibirlo en Estados Unidos.

El líder ruso también pronunció un discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), donde habló de un enfoque multipolar en el campo de las relaciones internacionales.

2001: primera visita de estado

Un poco más de un año después, Putin tuvo su primera visita de Estado en el país. Fue recibido en el Salón Oval por George W. Bush y luego se dirigieron a Nueva York, donde visitó el sitio donde se alzaba el World Trade Center. “La gran ciudad y la gran nación estadounidense ganarán”, escribió en uno de los muros.

Putin fue el primer líder mundial que llamó a Bush después de los ataques del 11 de septiembre para ofrecerle sus condolencias y apoyo.

Durante una conferencia de prensa, Bush dijo famosamente que había podido conocer su “alma”. “Miré al hombre a los ojos. Me pareció una persona muy sincera y digna de confianza. Tuvimos una conversación muy agradable. Pude conocer un poco de su alma; un hombre profundamente comprometido con su país y con los mejores intereses de su país. Y aprecié mucho la franqueza de la conversación”, expresó.

Más adelante, Putin pasó por el rancho del presidente en Texas, donde ambos compartieron una cena informal.

Una de las escenas más singulares del viaje se vio en Crawford, un pequeño pueblo en el centro del estado con una población entonces de 705 habitantes en el Lone Star State. Allí, visitaron una pequeña escuela secundaria y fueron recibidos por decenas de estudiantes.

Putin también se encontró con líderes del Congreso y participó de una reunión informativa de la CIA.

2003: aliados en la “guerra contra el terrorismo”

Además de volver a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, Putin se encontró con el presidente Bush, esta vez en Camp David. En otra conferencia de prensa, hablaron de reforzar su cooperación militar y de ser aliados en la “guerra contra el terrorismo”.

“Rusia y Estados Unidos son aliados en la guerra contra el terrorismo. Nuestras dos naciones han sufrido a manos de los terroristas, y nuestros dos gobiernos están tomando medidas para detenerlos. Ninguna causa justifica el terrorismo. Hay que oponerse a los terroristas allí donde siembran el caos y la destrucción, incluida Chechenia. Una solución duradera a ese conflicto requerirá el fin del terrorismo, el respeto de los derechos humanos y un acuerdo político que conduzca a elecciones libres y justas”, señaló el presidente republicano.

2004: G8 y el funeral de Ronald Reagan

A lo largo de tres días, Putin asistió al funeral de Ronald Reagan y a la cumbre del G8, la cual tuvo lugar en Sea Island, Georgia.

En 2014, tras invadir Crimea en Ucrania, Rusia fue expulsada del foro político y económico que integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.

2005: Katrina

El líder ruso participó en Nueva York de la Cumbre Mundial del 2005 y de la Asamblea General de la ONU.

Nuevamente, fue recibido por Bush en la Casa Blanca, aunque su encuentro se vio eclipsado por el Huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans en septiembre.

2007: pesca en la casa de Bush en Maine

Este fue el encuentro más personal entre Bush y Putin en suelo estadounidense, dado que el presidente republicano recibió a su homólogo en una residencia familiar ubicada en Kennebunkport, Maine.

Ambos pescaron y conversaron sobre temas clave de geopolítica. En cuanto a la jornada de pesca, Bush reveló que Putin fue el único que logró sacar un pez del agua.

El encuentro se vio marcado por República Checa, Polonia y la oposición rusa a un sistema de defensa antimisiles estadounidense planificado en Europa del Este.

La residencia, también conocida como, ‘Bush Compound’, lleva en la familia Bush desde 1903. Diferentes generaciones la han utilizado para pasar sus vacaciones. Por ejemplo, George H.W. Bush solo estuvo dos veranos fuera de Maine, cuando sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta fue la última vez en que Putin pisó Estados Unidos durante su primer mandato como presidente de Rusia.

2015: la última visita

De vuelta en el Kremlin, Putin fue a Nueva York para otra Asamblea de las Naciones Unidas. El líder ruso se reunió con Barack Obama, con quien discutió acaloradamente sobre Ucrania y Siria.

“Los dos presidentes se reunieron en una sala de conferencias del segundo piso de la sede de las Naciones Unidas durante aproximadamente 90 minutos, enfrentándose en cuestiones polémicas como Ucrania y Siria y tratando de discernir las estrategias de cada uno tras dos años de congelación de los encuentros cara a cara”, informó CNN en su momento.

El último encuentro entre ambos tuvo lugar en China, en septiembre del 2016.