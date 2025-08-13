Trump amenazó con "severas consecuencias" si Putin no acepta un alto el fuego después de la cumbre en Alaska

Publicado por Joaquín Núñez 13 de agosto, 2025

Donald Trump endureció su postura con Vladimir Putin antes de su reunión en Alaska. Al ser consultado por la prensa sobre su encuentro con el líder ruso, el presidente aseguró que habrá "severas consecuencias" si no se llega a un acuerdo sobre el alto el fuego en la guerra con Ucrania.

En declaraciones a periodistas en el Centro Kennedy, Trump se refirió al que será su primer cara a cara con Putin desde el 2018, cuando ambos coincidieron en Helsinki, capital de Finlandia. En adición, la reunión marcará el regreso del ruso a Estados Unidos. Su última visita fue en 2015 para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de reunirse con Barack Obama.

Trump se refirió específicamente a los objetivos de la reunión y amenazó con "consecuencias severas" si no se logra acordar un alto el fuego: "Habrá consecuencias. No hace falta que lo diga".

También se le preguntó si creía que Rusia iba a dejar de atacar civiles en Ucrania. "He tenido esa conversación con él. He tenido muchas buenas conversaciones con él. Luego voy a casa y veo que un cohete ha impactado en una residencia de ancianos, o que un cohete ha impactado en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que supongo que la respuesta a eso es no, porque he tenido esa conversación", señaló al respecto.