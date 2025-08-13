Trump amenazó con "severas consecuencias" si Putin no acepta un alto el fuego después de la cumbre en Alaska
La última visita del líder ruso a Estados Unidos fue en 2015, cuando asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de reunirse con Barack Obama.
Donald Trump endureció su postura con Vladimir Putin antes de su reunión en Alaska. Al ser consultado por la prensa sobre su encuentro con el líder ruso, el presidente aseguró que habrá "severas consecuencias" si no se llega a un acuerdo sobre el alto el fuego en la guerra con Ucrania.
En declaraciones a periodistas en el Centro Kennedy, Trump se refirió al que será su primer cara a cara con Putin desde el 2018, cuando ambos coincidieron en Helsinki, capital de Finlandia. En adición, la reunión marcará el regreso del ruso a Estados Unidos. Su última visita fue en 2015 para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de reunirse con Barack Obama.
Trump se refirió específicamente a los objetivos de la reunión y amenazó con "consecuencias severas" si no se logra acordar un alto el fuego: "Habrá consecuencias. No hace falta que lo diga".
También se le preguntó si creía que Rusia iba a dejar de atacar civiles en Ucrania. "He tenido esa conversación con él. He tenido muchas buenas conversaciones con él. Luego voy a casa y veo que un cohete ha impactado en una residencia de ancianos, o que un cohete ha impactado en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que supongo que la respuesta a eso es no, porque he tenido esa conversación", señaló al respecto.
Los detalles del encuentro entre Trump y Putin en Alaska
El lugar elegido es la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, una instalación militar estadounidense en el extremo norte de Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska. Construida en 1940, la base funcionó como un sitio crítico de defensa aérea y un punto de comando central durante la Guerra Fría.
La última vez en que este sitio fue sede de un evento diplomático fue en 2021, cuando el equipo de seguridad nacional del presidente Joe Biden se reunió allí con sus homólogos chinos.
Yuri Ushakov, secretario de Putin, se refirió a la elección de Alaska como sede: "Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska".