Israel, Pakistán, Camboya...: Trump cosecha nominaciones para el Nobel de la Paz

Publicado por Alejandro Baños 14 de agosto, 2025

La política exterior y la situación global es uno de los asuntos en los que más está incidiendo Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca. Durante la campaña electoral habló sobre ello y está cumpliendo con su palabra. El presidente está tratando de poner fin a conflictos -sean bélicos o no- presentes en el mundo, ejerciendo como intermediador entre los países involucrados. Y ya ha logrado extinguir algunos de ellos.

Mandatarios de diferentes países están reconociendo la labor, los esfuerzos de Trump por querer que no haya tensiones diplomáticas, que el mundo no viva en conflicto. Por ello, han pedido que se le conceda al mandatario el Premio Nobel de la Paz.

Hasta la fecha, los gobiernos de siete países -ubicados en regiones donde los enfrentamientos son habituales- abogan porque Trump reciba tal distinción. La Casa Blanca recopiló el nombre de los presidentes o de las administraciones de esas naciones.

"El presidente Donald J. Trump es el presidente de la paz", escribió la Casa Blanca en una publicación en Instagram.

La lista de países que piden el Nobel de la Paz para Trump

El primero en hacerlo fue Pakistán. Su Gobierno propuso oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz a mediados de junio de 2025, después de que el presidente evitase un conflicto armado a gran escala entre el país e India. Islambad consideró que las acciones tomadas por Trump fueron determinantes para que ambas naciones alcanzasen un alto el fuego.

Semanas después, en julio, fue Israel quien se sumó a la petición. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que envió una carta al Comité del Premio Nobel para nominar a Trump para el Premio Nobel de la Paz, debido a los Acuerdos de Abraham forjados durante su primera presidencia y las numerosas acciones que ha tomado en Oriente Medio.

"Quiero expresar el aprecio y la admiración no solo de todos los israelíes, también del pueblo judío y de muchos, muchos admiradores alrededor del mundo, por su liderazgo. Es una nominación bien merecida", le dijo Netanyahu a Trump en persona durante una reunión en la Casa Blanca.

En agosto, el viceprimer ministro de Camboya, Sun Chanthol, aseguró que su país nominará al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por haber intermediado en el conflicto entre su país y Tailandia, siendo clave en el establecimiento de un alto el fuego. Cuando fue preguntado por ello, el mandatario respondió "sí". "Reconocemos sus grandes esfuerzos por la paz", agregó.

Los mandatarios de Azerbaiyán y Armenia también aseguraron que propondrán el nombre de Trump para el Premio Nobel de la Paz. El presidente fue clave en el fin del conflicto que libraban ambos países desde hace más de tres décadas.

"Tal vez estemos de acuerdo con el primer ministro (Nikol) Pashinian en enviar un llamado conjunto al comité del Premio Nobel para otorgar al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz", señaló el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. "Creo que el presidente Trump merece el Premio Nobel de la Paz y lo defenderemos y lo promoveremos", afirmó, por su parte, el primer ministro armenio.

En África, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, han declarado que Trump debería recibir la distinción, según informó Newsweek.

Las solicitudes internas

Dentro de las fronteras, también hay voces que reclaman el Premio Nobel de la Paz para Trump, como, por ejemplo, los representantes Buddy Carter (Georgia) y Claudia Tenney (Nueva York) o los senadores Bernie Moreno (Ohio) y Marsha Blackburn (Tennessee), todos ellos del Partido Republicano.