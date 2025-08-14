Trump flexibiliza las regulaciones de la industria espacial para fortalecer su "posición dominante" en el mercado del espacio

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2025

Donald Trump ordenó el miércoles flexibilizar los procedimientos y regulaciones, en particular las ambientales, para permitir que el sector espacial privado estadounidense aumente sus lanzamientos, una medida que beneficiaría a su antiguo aliado Elon Musk.

"Estados Unidos tiene como política fortalecer su posición dominante en el espacio promoviendo la competencia en el mercado de lanzamientos", dijo el presidente en una orden ejecutiva.

Para ello, el presidente pide a su Administración eliminar barreras administrativas en la actividad espacial comercial, con la que cuenta para realizar varios de sus proyectos, como el envío de personas a la Luna y Marte, y la construcción de un escudo antimisiles llamado Cúpula Dorada.

Asumir riesgos como estrategia

Musk, quien actualmente desarrolla Starship, el cohete más grande jamás diseñado para viajes a la Luna y a Marte, defiende el método de asumir riesgos y confía en el lanzamiento de múltiples prototipos para lograr avances, incluso si estos explotan.

Esta estrategia ha sido duramente criticada por motivos medioambientales y por el momento no cuenta con el apoyo de las autoridades reguladoras.

SpaceX sigue liderando el sector espacial

Antes reservado para los estados, el sector espacial se abrió a la iniciativa privada a principios de la década de 2000, cuando comenzó su crecimiento especialmente en Estados Unidos.

SpaceX sigue dominando el mercado global con más de 130 lanzamientos en 2024.

Se espera que esta cifra siga creciendo con las directrices del Gobierno republicano, que pide aumentar significativamente el ritmo de lanzamientos comerciales y actividades espaciales innovadoras estadounidenses para el 2030.