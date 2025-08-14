Vance les comentó a las tropas estadounidenses en el Reino Unido que gracias a ellos Trump va a 'devolver la paz a Europa'

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de agosto, 2025

El vicepresidente JD Vance les dijo este martes a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses destacadas en la base de la Real Fuerza Aérea de Fairford, en el Reino Unido, que el presidente Donald Trump está materializando su misión de restaurar la paz en Europa, luego de diferentes conflictos bélicos que dicho continente ha experimentado en los últimos años, durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden. “El presidente de los Estados Unidos asumió el cargo hace seis meses, y acabo de hablar con él justo antes de subir al escenario, y me dijo muy claramente que vamos a hacer de nuestra misión, como administración, devolver la paz a Europa una vez más”, comentó Vance.

Asimismo, el vicepresidente mencionó los diferentes conflictos que la Administración Trump ha logrado resolver o enfriar a lo largo y ancho del mundo desde que inició esta segunda presidencia, incluyendo entre Camboya y Tailandia, entre Serbia y Kosovo, y entre Ruanda y el Congo. De igual forma, Vance comentó que la próxima tarea del mandatario republicano será materializar pasos concretos para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mencionando la esperada reunión entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska el 15 de agosto. “En tan solo un par de días, el presidente se dirige a Anchorage, Alaska, para tratar de lograr el fin de esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes hacen eso posible”, comentó Vance.

“Ustedes son la razón por la que tenemos influencia en estas conversaciones”

En otra parte de su discurso, Vance les comentó a las tropas que ellos “hacen posible” que Trump tenga éxito al permitirle negociar desde una posición de fuerza, añadiendo que “no es posible llevar la paz a ningún lugar a menos que los tipos malos también teman que tenemos una Fuerza Aérea increíble y unas Fuerzas Armadas excelentes para respaldar la paz desde el principio.”

De igual forma, el vicepresidente les dijo a las tropas estadounidenses en el Reino Unido que “Ustedes son la razón por la que tenemos influencia en estas conversaciones con líderes mundiales, porque saben que si llegamos a un acuerdo, está respaldado por la mejor fuerza de combate en cualquier lugar del mundo, y eso es lo que hace que su trabajo sea tan importante”.