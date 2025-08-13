La Casa Blanca dice que Zelensky no está invitado a la cumbre de Alaska porque Rusia inició la reunión

Publicado por Misty Severi 13 de agosto, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este martes dijo a los periodistas que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no fue invitado a la próxima cumbre de paz entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin porque Rusia fue quien cursó la invitación.

Zelensky ha fustigado la reunión del viernes recordando a los líderes que Ucrania debe participar en todas las negociaciones de paz, alegando que cualquier decisión tomada sin el país constituiría "decisiones muertas" que "nunca funcionarían."

Trump y Putin están previstos para reunirse en Alaska el viernes para discutir un alto el fuego y un potencial final a la guerra de años en Ucrania. Rusia comenzó esta guerra actual invadiendo a su vecino en 2022.

"El presidente está de acuerdo con esta reunión, a petición del presidente Putin", dijo Leavitt en una rueda de prensa. "El objetivo de esta reunión para el presidente es salir con una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra".

"Creo que el hecho de que el presidente de Estados Unidos esté en la sala con el presidente de Rusia, sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono, le dará a este presidente la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige", añadió.

El comentario se produce después de que Trump dijera el lunes a los periodistas que esperaba saber a los pocos minutos de reunirse con Putin si hablaba en serio sobre concluir la guerra, lo que advirtió podría incluir concesiones territoriales por parte de ambos países.

Rusia ha indicado que quiere mantener el control de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia y Kherson, en la región ucraniana de Donbás, antes de acordar el fin de la guerra, pero Zelensky dijo que Ucrania no cedería la región.

"Nunca abandonaremos Donbás, no podemos hacerlo", dijo Zelensky a los periodistas, según Politico. "Donbás para los rusos es un trampolín para una futura nueva ofensiva. Si hoy abandonamos Donbás, desde nuestras fortificaciones, desde nuestros relieves, desde las alturas que controlamos, abriremos claramente una cabeza de puente para preparar una ofensiva de los rusos".

"Dentro de unos años, Putin tendrá un camino abierto hacia las regiones de Zaporizhzhia y Dnipro. Y no sólo eso. También a Kharkiv", añadió.

© Just The News