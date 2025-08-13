Tratamiento o prisión: las soluciones que ofrece Trump a los sin techo de DC

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2025

La Administración Trump ha comenzado a llevar a cabo diferentes acciones para restablecer la normalidad en Washington DC y liquidar la crisis de criminalidad y delincuencia que sufre la ciudad. Pero no solo está procediendo contra este asunto, también contra otros como, por ejemplo, contra las personas sin techo.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló durante su comparecencia rutinaria de este martes que la Administración Trump está ofreciendo soluciones a todos aquellos que viven en campamentos improvisados ubicados en las calles y parques de la capital.

Acudir a centros específicos donde puedan recibir atención y tratamiento es el principal remedio que oferta a los sin techo. El Gobierno del presidente Donald Trump quiere que estas personas acepten tal propuesta. Aun así, ha lanzado una advertencia a todos aquellos que la rechacen.

"Los refugios para personas sin hogar, los servicios de adicción y salud mental, o la cárcel si se niegan, son las opciones que hay sobre la mesa en este momento", respondió Leavitt, cuando fue preguntada por las soluciones que brinda la Administración Trump a las personas sin hogar.

Decenas de campamentos de sin techo desmantelados

Al margen de las soluciones ofertadas por la Casa Blanca, Leavitt informó de que, desde que la Administración Trump tomó las riendas de DC, se han conseguido "desmantelar" decenas de campamentos de personas sin hogar.

"La Policía de Parques de Estados Unidos ha desmantelado 70 campamentos de personas sin hogar. Solo quedan dos campamentos de personas sin hogar en los parques federales de Washington DC bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales, y el desmantelamiento de esos dos campamentos restantes está previsto para esta semana", afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Leavitt también dijo que la Administración Trump está estudiando la posibilidad de trasladar estos campamentos a la periferia para que no se concentren en el centro o en lugares de interés de la capital.