Zelenski y la UE intentan evitar un acuerdo entre Washington y Moscú que perjudique a Ucrania

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2025

Volodimir Zelenski y los dirigentes europeos hablarán el miércoles con Donald Trump antes de su reunión con Vladimir Putin.

El lunes, el canciller alemán, Friedich Merz, invitó a los líderes de los países europeos y de Ucrania, de la OTAN y de la Unión Europea, así como a Trump y a su vicepresidente, JD Vance, a conversaciones por videoconferencia el miércoles.

Organizadas por "grupos temáticos", se centrarán en "los preparativos para posibles negociaciones de paz", asuntos "relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad", así como posibles "acciones adicionales" para "ejercer presión sobre Rusia", declaró en un comunicado, recogido por AFP, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius.

Por otra parte, la presidencia francesa precisó que esta iniciativa había sido acordada conjuntamente entre el canciller alemán, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer.

A nivel europeo, los dirigentes de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia participarán del encuentro.

Una primera reunión sin Estados Unidos

De acuerdo al diario Bild, Zelenski, los europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirán primero sin los estadounidenses, a quienes le comunicarán luego los resultados de sus consultas.

La UE ya había reunido de urgencia este lunes a sus ministros de Exteriores para intentar evitar un acuerdo entre Washington y Moscú que perjudique a Ucrania, después de que Trump anunciara el viernes que la cumbre de Alaska abordará un posible acuerdo que prevea "intercambios territoriales" para poner fin al conflicto.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió Zelenski el sábado en redes sociales. "Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante".

Por otra parte, Donald Trump dijo el lunes que espera una reunión "constructiva" con su homólogo ruso, a la vez que manifestó su descontento por el rechazo ucraniano a ceder territorio a Moscú.

Cualquier acuerdo "se trata de un asunto de seguridad para Ucrania y para toda Europa"

Durante el fin de semana, los europeos intensificaron sus contactos y se han esforzado en formar un frente unido en apoyo a Ucrania.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, aseguró el domingo que "cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, ya que se trata de un asunto de seguridad para Ucrania y para toda Europa".

Por el momento, la presencia de Zelenski no está prevista en la cumbre de Alaska, aunque sigue siendo "posible", según el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.