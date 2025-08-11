Tensión en el Mar de China Meridional: mientras perseguía a un barco filipino, un buque de guerra chino chocó con su propio guardacostas

Publicado por Agustina Blanco 11 de agosto, 2025

Un incidente en el disputado banco de arena Scarborough, en el Mar de China Meridional, dejó a un buque de guerra chino inoperable tras colisionar con su propio guardacostas mientras perseguía a un barco filipino, según informó BBC News. El hecho, ocurrido el lunes, intensifica las tensiones entre China y Filipinas en una región marcada por disputas territoriales.

El comodoro Jay Tarriela, portavoz de la Guardia Costera filipina, explicó que el enfrentamiento ocurrió mientras sus efectivos distribuían ayuda a pescadores en Scarborough, un área bajo control chino desde 2012. Según Tarriela, un buque guardacostas chino ejecutó una “maniobra arriesgada” que ocasionó una colisión con un buque de guerra de su propia flota, causando “daños sustanciales” en la cubierta delantera de este último, dejándolo innavegable. No se reportaron detalles sobre posibles heridos.

Un video difundido por Manila muestra al guardacostas chino disparando cañones de agua hacia el barco filipino antes de realizar un giro brusco y chocar ruidosamente contra el buque de guerra.

La Guardia Costera filipina condenó la acción, instando a las autoridades chinas a respetar las convenciones internacionales. “Hemos insistido constantemente en que ese comportamiento imprudente en el mar podría provocar accidentes”, afirmó Tarriela.

Por su parte, China confirmó el enfrentamiento, pero acusó a Filipinas de “invadir por la fuerza” aguas que reclama como propias, sin mencionar la colisión. La Guardia Costera china aseguró que actuó “de acuerdo con la ley” y que tomó “todas las medidas necesarias” para alejar a los barcos filipinos.