Trump dice que planea imponer un arancel del 100% a los chips importados, pero exoneraría a los fabricantes que produzcan en EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de agosto, 2025

Acompañado por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el presidente Donald Trump anunció este miércoles que planea imponer un arancel del 100% a todos los chips y semiconductores que ingresen a Estados Unidos, con el objetivo de presionar a las grandes empresas tecnológicas a fabricar estos componentes en territorio nacional, donde tendrían una importante exención impositiva.

“Vamos a imponer un arancel de aproximadamente el 100 % a los chips y semiconductores”, dijo Trump. “Pero si están fabricando en Estados Unidos, no hay ningún cargo”.

El anuncio del plan del presidente coincidió con la nueva inversión divulgada por Cook, quien anunció que Apple incrementará en $100.000 millones su compromiso de inversión en manufactura dentro del país, un objetivo claro que la Administración Trump se dispuso a alcanzar mediante su aplicación de políticas agresivas de aranceles.

Un giro de 180 grados con respecto a la Administración Biden

La propuesta del 100% de aranceles a los chips de computadoras y semiconductores representa un giro total con respecto al enfoque adoptado por la Administración Biden. En 2022, el entonces presidente demócrata promulgó la afamada Ley CHIPS, que destinó más de $50.000 millones en subsidios, créditos fiscales y otros incentivos para atraer inversión y relocalizar en Estados Unidos la industria de semiconductores.

Esta fue considerada una estrategia basada en estímulos, una “zanahoria” para las grandes compañías, sin embargo, el presidente Trump cambió el enfoque, usando el “garrote” para presionar de forma agresiva. Su Administración directamente argumenta que el nuevo arancel, elevado y prácticamente inasumible, obligaría a las tecnológicas a negociar para establecer su producción en el país.

Potenciales efectos del arancel

Mientras se espera la reacción de los mercados, es notable que los chips semiconductores son esenciales para la producción de automóviles, computadoras, teléfonos, electrodomésticos e, incluso, servidores de inteligencia artificial. Por ello, la aplicación de un arancel del 100% podría generar automáticamente un abrupto alzamiento de los precios en productos electrónicos y bienes de consumo masivo.

También podría afectar la producción inmediata de semiconductores, generando un efecto directo en la inflación global, como ocurrió durante la pandemia, cuando la escasez de chips afectó los precios.

Por el momento, empresas como Nvidia e Intel no han respondido a las consultas de la prensa respecto a la propuesta de Trump.