Vance dice que están trabajando para "programar" una reunión Trump-Putin-Zelenski
"Estamos tratando de resolver cuestiones de programación sobre cuándo estos tres líderes podrían sentarse a discutir el fin de este conflicto", añadió el vicepresidente.
El vicepresidente JD Vance afirmó este domingo que están trabajando para "programar" una reunión entre el presidente Donald Trump y sus homólogos ruso y ucraniano.
"Uno de los bloqueos más importantes es que Vladimir Putin dijo que nunca se sentaría con [Volodimir] Zelenski, el líder de Ucrania, y el presidente ha conseguido que eso cambie", dijo Vance en una entrevista en el programa de Fox News Sunday Morning Futures.
"Estamos tratando de resolver cuestiones de programación sobre cuándo estos tres líderes podrían sentarse a discutir el fin de este conflicto", añadió Vance.

President Trump is close to securing the most significant diplomatic accomplishment in my lifetime, and he's doing it by focusing on peace and bringing an end to the conflict.— JD Vance (@JDVance) August 10, 2025
America is lucky to have this kind of bold leadership at such a pivotal moment in world history. pic.twitter.com/bzwCOZjnz0
Los aliados europeos de Ucrania están presionando para que Kiev esté presente en la cumbre entre EEUU y Rusia prevista este viernes en Alaska, que inicialmente se anunció como una reunión bilateral entre Putin y Trump.
El vicepresidente dijo que el objetivo del país es "encontrar algún arreglo negociado con el que tanto los ucranianos como los rusos puedan vivir".
"No va a dejar a nadie superfeliz, probablemente tanto a los rusos como a los ucranianos al final no les va a gustar", añadió.
El anuncio de la cumbre en Alaska sin Zelenski desplegó las especulaciones de un acuerdo que obligue a Kiev a ceder grandes zonas de sus territorio, algo que la Unión Europea rechaza, aunque aboga por un acuerdo final entre los países en conflicto.
Sin embargo el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, sugirió en declaraciones a CNN que Zelenski podría finalmente asistir a la cumbre.
La UE aplaude el trabajo de Donald Trump
"Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania" y "estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania" así como "manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", indicaron los líderes europeos.
Entre los firmantes de la declaración figuran Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Fiedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.