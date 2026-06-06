El ejército estadounidense derriba cuatro drones iraníes y bombardea radares cerca del estrecho de Ormuz

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de junio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este viernes que el ejército estadounidense interceptó y destruyó cuatro drones iraníes de ataque unidireccional tras determinar que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y representaban un peligro inmediato para el tráfico marítimo y comercial.

En un comunicado, el grupo indicó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en la ciudad iraní de Goruk y en la isla de Qeshm —situada en el estrecho de Ormuz— luego de interceptar los drones. Asimismo, el CENTCOM indicó que las operaciones se realizaron para “defenderse de nuevos ataques” y explicó que “Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder en legítima defensa ante una agresión iraní injustificada”.

El bombardeo del ejército estadounidense ocurre varios días después de que Washington y Teherán intercambiaran ataques, en una escalada que amenazó el frágil alto el fuego entre ambos países. De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, una persona murió y más de 60 resultaron heridas durante ataques con drones iraníes contra el aeropuerto internacional de Kuwait el miércoles.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) negó su responsabilidad en el ataque al aeropuerto, asegurando que los daños fueron causados por un error de un misil interceptor estadounidense. A pesar de esto, el CENTCOM rechazó esa versión y afirmó que el régimen iraní atacó el aeropuerto en un “ataque deliberado, calculado e injustificado”.

Trump manifiesta su disposición de reunirse con el ayatolá

Este jueves, el presidente Donald Trump aseguró desde el Despacho Oval que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el caso de que las negociaciones que siguen en curso para ponerle fin al conflicto bélico entre ambos países desemboquen en un acuerdo. Las palabras del mandatario republicano tuvieron lugar luego de que el periodista de Fox News, Peter Doocy, preguntara si podrían existir tensiones entre su persona y el nuevo líder iraní tras la campaña militar estadounidense contra la nación persa.

“No quiero reunirme, pero si me reuniera, sería un honor reunirme con él. Me gustaría ver si llegamos a un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reúna con él. No tendría problema con eso”, dijo Trump, quien, al ser preguntado sobre la posibilidad de que exista un resentimiento persistente, reconoció que quizá no sea visto favorablemente por el ayatolá, al asegurar: “Diría que no soy su persona favorita, pero dicho eso, probablemente sea un profesional”.

De igual forma, el mandatario republicano comentó que Jamenei goza de un importante respeto en ciertos sectores, añadiendo que “En algunos círculos tiene muy buena reputación, de hecho”.