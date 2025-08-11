Trump acusa a Pelosi de uso de información privilegiada

Publicado por Nicholas Ballasy 11 de agosto, 2025

El presidente Trump afirmó que la "crooked Nancy Pelosi" y su muy "interesante" marido Paul "vencieron a todos los fondos de cobertura" en 2024 con información privilegiada.

"En otras palabras, estas dos 'mentes' muy promedio vencieron a TODOS los Súper Genios de Wall Street, miles de ellos. Todo es ¡INFORMACIÓN PRIVILEGIADA!", escribió el sábado por la noche en Truth Social.

"¿Cómo te sientes ahora, Nancy?"

"Ella es una degenerada repugnante, que me impugnó dos veces, sin ningún fundamento, y ¡perdió! ¿Cómo te sientes ahora, Nancy?". añadió Trump.

Los miembros del Congreso están actualmente obligados a revelar sus transacciones bursátiles. Muchos legisladores han pedido una ley que prohíba el comercio individual de acciones para los legisladores y sus cónyuges.