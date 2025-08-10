Queja en el Senado contra Meta: buscan revertir la función de mapas de Instagram

Publicado por Joaquín Núñez 9 de agosto, 2025

Los senadores Marsha Blackburn (R-TN) y Richard Blumenthal (D-CT) buscan revertir una función de Instagram. En una carta enviada a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, el dúo bipartidista alega que la nueva función de mapas de la aplicación pone en riesgo la privacidad en línea.

Blackburn y Blumenthal, quienes ya trabajaron juntos en la redacción de la Ley de Seguridad Infantil en Internet (KOSA), aseguraron que la citada función pone en riesgo la seguridad de los niños al "exponer su ubicación a individuos peligrosos en línea, incluidos pedófilos y traficantes".

“La nueva función de mapa de Instagram compartirá la última ubicación activa de un usuario con otras personas que utilicen la aplicación. Aunque Meta ha argumentado que la función está inactiva a menos que los usuarios opten por compartir su ubicación, algunos consumidores han informado de que su ubicación se compartió automáticamente sin su consentimiento. Esta novedad nos preocupa especialmente en lo que respecta a los niños y adolescentes que utilizan Instagram”, continuaron Blackburn y Blumenthal en la carta, primero obtenida por NBC.

Previo al envío de esta carta, desde Meta habían argumentado que los usuarios deben registrarse para usar la herramienta de mapas y pueden cancelarla en cualquier momento. Incluso remarcaron que los usuarios pueden elegir qué seguidores pueden tener acceso a su ubicación.

Sin embargo, los senadores citaron algunos casos reales, en los que ciertos usuarios se quejaron de que su ubicación había sido compartida sin su expreso consentimiento.

“Su empresa ha demostrado en repetidas ocasiones que siempre fracasará a la hora de proteger la vida de los niños, a menos que aprobemos una legislación como la Ley bipartidista de Seguridad Infantil en Internet. Permitir la geolocalización de menores en su plataforma es solo el último ejemplo de esta triste realidad. Le instamos a que abandone inmediatamente la función de mapa de Instagram y, en su lugar, establezca protecciones significativas para los niños en Internet”, sentenciaron.