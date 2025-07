Cory Booker declara que el Partido Demócrata necesita una "llamada de atención" en un encendido discurso en el Senado

Publicado por misty severi 30 de julio, 2025

El senador demócrata de Nueva Jersey Cory Booker declaró el martes que su partido necesita una "llamada de atención" y acusó a sus compañeros legisladores de ser cómplices en la aprobación de la agenda del presidente Donald Trump.

Booker apuntó específicamente a las senadoras demócratas. Catherine Cortez Masto de Nevada y Amy Klobuchar de Minnesota por apoyar un paquete de proyectos de ley a favor de la aplicación de la ley, y acusó a su partido de doblar la rodilla ante el presidente.

"Estamos en un momento en el que nuestro presidente está destripando la Constitución"

La diatriba ocurrió mientras el senador se oponía al esfuerzo de Cortez Masto por aprobar rápidamente los proyectos de ley, alegando que quería cambiar las medidas para asegurar que se distribuyan equitativamente entre los estados rojos y azules en medio de la cancelación de subvenciones.

"Estamos en un momento en el que nuestro presidente está destripando la Constitución de los Estados Unidos de América, y estamos dispuestos a seguirle la corriente hoy", dijo Booker. "No en mi guardia. Me opongo a esto. Es una violación de nuestra Constitución que el presidente de Estados Unidos ignore la voluntad del Congreso y decida qué estados pueden recibir subvenciones y cuáles no."

"Es hora de que los demócratas tengamos carácter, es hora de que luchemos"

Booker dijo que su partido necesitaba "despertar" y poner fin a su complicidad con la administración Trump, exigiendo que contraataquen con más fuerza a pesar de ser minoría en las tres ramas del gobierno federal.

"Veo bufetes de abogados doblando la rodilla ante este presidente, sin importarles los principios más amplios; veo universidades que deberían ser bastiones de la libertad de expresión doblando la rodilla ante este presidente", Booker gritó. "Veo empresas sacando del aire a presentadores de programas nocturnos de entrevistas porque se atrevieron a insultar a un presidente. ¡Es hora de que los demócratas tengamos carácter, es hora de que luchemos, es hora de que tracemos líneas!".

Los demócratas han luchado por unirse detrás de un líder del partido desde las elecciones presidenciales de 2024, cuendo vieron al Partido Republicano recuperar la Casa Blanca, voltear el control del Senado y retener la mayoría en la Cámara de Representantes. El Tribunal Supremo también tiene una mayoría conservadora de 6-3.

