Apoyo total: El coronel retirado Al Santos detalló por qué los votantes respaldan masivamente la deportación de criminales

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de julio, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Gaby Perozo entrevistó al coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Al Santos, con quién conversó sobre una reciente encuesta que reveló la forma en que la mayoría de los votantes aprueban la deportación de inmigrantes ilegales y delincuentes, así como también el cierre de la frontera. Durante la entrevista, Santos compartió su opinión sobre las razones detrás de esta realidad, así como también sobre las acciones que ha tomado el presidente Donald Trump en materia migratoria y de seguridad.

“Aunque es bien poderoso ese 75% que apoya a la Administración Trump para deportar criminales, no necesariamente el 25% restante no quiere que eso suceda. A lo mejor dentro de ese 25% hay un porcentaje bien robusto que a lo mejor no le gustaría que los deportaran, sino que les gustaría que los encarcelaran y que pagaran aquí”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.