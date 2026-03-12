EN DIRECTO | El petróleo vuelve a superar los 100 dólares el barril por los ataques iraníes a las infraestructuras petrolíferas del Golfo

Un F18 se dispone a partir del USS Abraham Lincoln. Asuntos Públicos del NAVCENT .

Publicado por Israel Duro 12 de marzo, 2026

La amenaza de losAyatolás de un barril de crudo a 200 dólares está más cerca de cumplirse en el decimotercer día de guerra en Oriente Medio. Mientras Donald Trump y Netanyahu insisten en que la capacidad militar de Irán está por los suelos, los continuos ataques de Teherán contra puntos económicos clave de la región, principalmente instalaciones petrolíferas o barcos que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, están desestabilizando la economía mundial con el precio del oro negro disparándose de nuevo por encima de los 100 dólares por barril.

Fuentes oficiales confirmaron que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei resultó herido en las piernas en el atentado que costó la vida a su padre y antecesor en el cargo, pero se encuentra al frente del país.

Las horas corresponden al horario del Este

05:40 am Israel reanuda los bombardeos sobre Teherán. 10:40 12/03/2026 10:40 12/03/2026 El ejército israelí dijo que comenzó unanueva ola de ataques "a gran escala" en todo Irán el jueves en el 13º día de la guerra estadounidense-israelí contra la república islámica.



"Las FDI han comenzado una ola de ataques a gran escala contra lainfraestructura del régimen terrorista iraní en todo Irán", dijo el ejército israelí en un comunicado. También se hanintensificado los ataques contra objetivos de Hezbolá en Beirut.

05:00 am Los países del Golfo recortan su producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios, la "mayor interrupción" del suministro de la historia 10:07 12/03/2026 10:07 12/03/2026 Los países del Golfo recortaron su producción de petróleo en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz por la guerra de Oriente Próximo, lo que supone "la mayor interrupción" del suministro de la historia, dijo el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE).



"La producción de crudo se reduce actualmente en al menos 8 millones de barriles diarios (mb/d), junto con otros 2 mb/d" relacionados con productos petrolíferos (incluidos condensados), que fueron "bloqueados", detalló la AIE en un informe.

04:50 am El precio del barril de crudo Brent vuelve a superar los 100 dólares 09:57 12/03/2026 09:57 12/03/2026 El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte volvió a superar el jueves los 100 dólares por barril, a pesar de la intervención sin precedentes de las grandes potencias en el mercado.



Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, decidieron el miércoles liberar la cifra récord de400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para calmar las preocupaciones sobre el suministro.



Estados Unidos, por su parte, liberará 172 millones de barriles.

04:08 am Irán lanza nueva andanada de misiles contra instalaciones energéticas de países vecinos. 10:08 12/03/2026 10:08 12/03/2026 El régimen de los Ayatolás volvió a apuntar contra instalaciones clave de países vecinos en su afán por desestabilizar la economía mundial a través del precio del petróleo.



Durante la noche del miércoles al jueves se registraron ataques en Kuwait, Irak, Bahrein, Omán y Arabia Saudí.

03:25 am Crece la incertidumbre sobre la situación y el paradero de Mojtaba Jamenei. 10:01 12/03/2026 10:01 12/03/2026 La inteligencia israelí y varios diplomáticos iraníes señalaron que el nuevo líder supremo resultó herido durante el atentado que acabó con la vida de su padre en las fases iniciales del conflicto. Las fuentes dicen que Mojtaba Jamenei sufrió heridas en una pierna, pero sigue activo, "en un lugar seguro".