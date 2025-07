El Partido Demócrata en su laberinto: Kamala Harris lidera la carrera para 2028 en medio del desconcierto de sus votantes

Ocho meses después de las elecciones, y tras seis de Donald Trump en la Casa Blanca, los votantes demócratas continúan sin tener claro a qué atenerse. El Partido Azul continúa sin implementar una respuesta coordinada al huracán legislativo de la Casa Blanca, y son iniciativas individuales de líderes de la formación, y, sobre todo, los jueces designados por los últimos presidentes demócratas, las que van tratando de frenar las iniciativas del presidente. Ante este panorama, la figura de la gran derrotada en noviembre, Kamala Harris, vuelve a sonar con fuerza como candidata para las presidenciales de 2028.

De hecho, la última encuesta de Echelon Insights da a la exvicepresidenta y excandidata demócrata a la Casa Blanca una amplia mayoría sobre su inmediato perseguidor, el exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, que ha mantenido un perfil bajo desde su salida de la Administración. El gobernador de California Gavin Newsom, que está tratando a toda costa de ganar el apoyo de los votantes azules para una posible aventura hacia la Presidencia dentro de tres años, debe conformarse con el tercer puesto.

Harris obtendría el respaldo del 26% del electorado demócrata si las elecciones tuvieran lugar ahora. Muy lejos, Buttigieg contaría con un 11% de votantes, seguido muy de cerca por Newsom, que contaría con el visto bueno del 10% de los simpatizantes del Partido Azul.

El orador incansable Cory Booker, tras su récord con el discurso de 25 horas en el Senado, se cuela entre los cinco favoritos con el 7% de la intención de voto de los demócratas. Cierra el top 5 Alexandria Ocasio-Cortez (6%), otra de las que han venido sonando con fuerza como una posibilidad, sobre todo tras sus rallies con Bernie Sanders.

Si se saca a Kamala de la ecuación, Newsom pasaría a ocupar el primer puesto, aunque con el mismo porcentaje de apoyo que Buttigieg (12%). La gran beneficiada sería AOC, que saltaría a la tercera plaza con un 9% de intención de voto, dejando atrás a Booker con un 7%. El quinto puesto sería en este escenario para el excandidato a vicepresidente con Kamala y gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Los favoritos demócratas para 2028 indican una radicalización del votante azul

El perfil de los favoritos para encabezar la lista del Partido Demócrata en el asalto para tratar de recuperar la Casa Blanca en 2028 deja un apunte claro: los votantes apuestan por un perfil más radical como respuesta a los primeros meses de Donald Trump al frente del país.

La propia Kamala Harris ya fue considerada en su día como la senadora más progresista en su día, algo que mantuvo como vicepresidenta e incluso durante su candidatura, a pesar de algunos gestos para la galería tratando de aparecer algo más moderada.

También Newsom pertenece al ala más a la izquierda del Partido Demócrata, a pesar de sus guiños más centristas de los últimos tiempos -salvo en lo que sea enfrentarse a Trump-.

La radicalidad de la socialista y miembro destacado de la Squad en la Cámara de Representantes AOC no necesita siquiera mencionarse.

Buttigieg es considerado un "centrista radical", mientras que Booker, quizás el menos conocido de los cinco, aseguró que "no hay nada en ese ámbito de la política progresista en lo que no me encuentres".