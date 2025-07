En medio de las críticas del universo MAGA, Pam Bondi despidió al director de ética del Departamento de Justicia

Publicado por Joaquín Núñez 14 de julio, 2025

Pam Bondi despidió al director de ética del Departamento de Justicia (DOJ), Joseph Tirrell. Según informaron desde Axios, su desvinculación se sumó a la de 20 empleados "involucrados en varias investigaciones del presidente Donald Trump".

La noticia llegó mientras la fiscal general recibe críticas del universo MAGA por su manejo del caso Epstein. El sábado ya había anunciado que el DOJ había desestimado los cargos federales contra el Dr. Michael Kirk Moore, un cirujano plástico de Utah acusado de emitir certificados de vacunación falsos contra el Covid-19.

En cuanto al despido del ahora exdirector de ética, Tirrell confirmó la situación en su cuenta de LinkedIn: "Hasta el viernes por la noche, yo era el abogado superior de ética en el Departamento de Justicia, responsable de asesorar directamente al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto sobre la ética de los empleados federales. También era responsable de las operaciones diarias del programa de ética en todo el Departamento".

"Mi servicio público no ha terminado, ni mi carrera como funcionario federal. Juré a los 18 años como guardiamarina 'apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos'. Desde entonces he prestado ese juramento al menos cinco veces más. Ese juramento no iba acompañado de la advertencia de que sólo debía apoyar la Constitución cuando fuera fácil o conveniente. Espero encontrar la manera de continuar con mi vocación personal de servicio a mi país. Animo a todos los que lean esto a que hagan lo mismo", añadió.

Según Bloomberg Law, Tirrell había asesorado personalmente al fiscal especial Jack Smith sobre las consideraciones éticas de sus procesamientos contra Trump. "Su destitución se produce varios meses después de que Bondi destituyera o reasignara a otros funcionarios de carrera del Departamento de Justicia encargados de los controles internos sobre la conducta del personal del departamento", explicaron.