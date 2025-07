El excongresista George Santos le confesó a Tucker Carlson sentir temor de no poder salir con vida de prisión

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de julio, 2025

El excongresista de Nueva York condenado a prisión por robo de identidad y fraude, George Santos, le comentó este viernes a Tucker Carlson que sentía mucho miedo de no poder salir con vida de esta. “No sé si voy a sobrevivir. Me están enviando a una prisión violenta. No soy un tipo de la calle, no sé cómo pelear. No sé si voy a sobrevivir a esto. Esta podría ser, muy posiblemente, mi última entrevista, y no estoy tratando de ser dramático. Solo estoy siendo honesto contigo. Veo esto como prácticamente una sentencia de muerte, por lo que me podría ocurrir”, comentó Santos en el último episodio del programa Tucker Carlson Show.

Santos, quien en su momento fue considerado como una de las mayores promesas del Partido Republicano, fue sentenciado a más de siete años de prisión luego de enfrentar 23 cargos relacionados con robo de fondos públicos, declaraciones falsas, lavado de dinero y fraude electrónico, cargos a los cuales el antiguo líder conservador se declaró culpable en agosto del 2024. El excongresista de Nueva York deberá presentarse en prisión antes del 25 de julio.

Críticas al informe ético

Durante la entrevista con Carlson, Santos calificó nuevamente el informe ético que desembocó en su expulsión de la Cámara de Representantes como nada más que “un ataque político”, e incluso denunció lo que denominó como una clara falta de debido proceso antes de ser formalmente removido del Congreso. La llegada de Santos a la Cámara de Representantes fue un momento histórico, al tratarse del primer candidato republicano abiertamente homosexual en ganar electoralmente un escaño en la Cámara como no titular en el año 2022.

Pocos días después de su victoria, diferentes medios de comunicación empezaron a publicar artículos y trabajos de investigación en los que se detalló la forma en que Santos había mentido sobre su experiencia laboral. Dichas revelaciones eventualmente escalaron a acusaciones no solo de fraude crediticio y de campaña, sino también de robo de identidad. Tras tres votaciones, Santos fue oficialmente expulsado de la Cámara en diciembre del 2023.