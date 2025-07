“Él no es un demócrata”: Fetterman urge a Adams y Cuomo a unir fuerzas contra el socialista Mamdani para salvar la alcaldía de Nueva York

Publicado por Agustina Blanco 10 de julio, 2025

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, expresó duras críticas contra la victoria del socialista Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, calificándola como "Navidad en julio para el Partido Republicano".

En una entrevista con Chad Pergram de Fox News el jueves, Fetterman señaló que la elección de Mamdani, un legislador estatal de 33 años, refleja una desconexión entre los votantes demócratas de Nueva York y los de los estados clave en disputa, como Pensilvania, Wisconsin o Nevada.

"De todo lo que he leído sobre él, no estoy de acuerdo con prácticamente nada políticamente", afirmó Fetterman. "Esa es mi postura como demócrata. Él ni siquiera es demócrata, sinceramente".

El senador, conocido por distanciarse de su partido en temas como el apoyo a Israel y la reforma migratoria, subrayó que el ascenso de Mamdani podría ser aprovechado por los republicanos para atacar al Partido Demócrata, etiquetándolo con las propuestas progresistas de Mamdani, como impuestos al 1%, transporte público gratuito, congelamiento de alquileres y supermercados municipales.

Mamdani, quien se impuso en las primarias de junio frente al exgobernador Andrew Cuomo mediante el sistema de votación por orden de preferencia de Nueva York, no ha sido plenamente respaldado por la vieja guardia demócrata. Aunque figuras como el representante Adriano Espaillat han expresado su apoyo recientemente, líderes clave como la gobernadora Kathy Hochul, el líder de la minoría de la Cámara Hakeem Jeffries y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer aún no han dado un respaldo público.

Las próximas elecciones

En las elecciones generales del próximo noviembre, Mamdani enfrentará una contienda competitiva. El actual alcalde Eric Adams, quien no participó en las primarias debido a sus bajos índices de aprobación y la retirada de cargos federales en su contra, se postula como independiente. Cuomo, por su parte, también planea competir como independiente bajo el partido "Fight and Deliver", mientras que Jim Walden, exfiscal federal, y Curtis Sliwa, candidato republicano y cofundador de Guardian Angels, completan la boleta.

En esa línea Fetterman advirtió también que la fragmentación del voto entre Adams y Cuomo podría beneficiar a Mamdani, afirmando: "Tienen que encontrar la manera de ganar. De lo contrario, es una destrucción mutua segura si todos permanecen en la contienda".

Para el senador, la victoria de Mamdani no refleja el sentir del electorado nacional.

"Definitivamente no es Pensilvania. No es Wisconsin. No es Nevada", dijo, argumentando que la primaria de Nueva York "no es un reflejo preciso del electorado" y carece de relevancia para las contiendas de 2028 en estados clave.

La contienda por la alcaldía de Nueva York, con su mezcla de candidatos progresistas, independientes y republicanos, promete ser un campo de batalla político que podría moldear el discurso nacional, especialmente en un contexto donde el Partido Demócrata busca redefinirse frente a un Partido Republicano fortalecido bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.