"Quédense y luchen", dice el alcalde de NYC a los judíos tentados de huir de la ciudad debido a Mamdani

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de julio, 2025

Los neoyorquinos judíos deben mantenerse firmes y luchar por su ciudad en lugar de marcharse en respuesta a la victoria en las primarias demócratas del asambleísta estatal Zohran Mamdani, dijo el alcalde de Nueva York Eric Adams en una celebración del patrimonio judío en Gracie Mansion, en Manhattan.

"Tienen derecho a estar en la ciudad y en cualquier lugar de este país", afirmó Adams a un público de unos 1.000 asistentes al acto celebrado el martes por la noche en los terrenos de la mansión, en el parque Carl Schurz. "La historia ha demostrado que, a lo largo del tiempo, a menudo se han encontrado partiendo, huyendo".

La celebración, que suele celebrarse en mayo con motivo del Mes de la Herencia Judía, fue suspendida por la lluvia y reprogramada para la sofocante noche de julio, en medio de un aviso de ola de calor para toda la ciudad.

"Desde los días de Moisés hasta la huida de España cuando Cristóbal Colón se marchaba, pasando por los días de vivir en las juderías de Roma y los días del Holocausto, uno se encontraba constantemente marchándose", dijo Adams a los asistentes.

Sobre todo después de las primarias demócratas a la alcaldía, Adams, que se presenta a la reelección, sostuvo que ha oído a "muchos de mis hermanos y hermanas judíos decir que se van".

"Yo les digo, no huiremos más. Nos quedaremos y lucharemos por la ciudad que amamos", manifestó a los asistentes. "No seremos la generación de la huida y del abandono. Seremos la generación que se oponga al odio. Eso es lo que debemos ser", agregó.

Adams comparó el aumento del antisemitismo en la ciudad de Nueva York con la fábula de la rana, de la que se dice que hierve en el agua sin darse cuenta si la temperatura aumenta poco a poco. Aunque la noción no es científica, Adams señaló que la recordaba como un experimento científico de la escuela primaria.

"Hemos ido aumentando el grado del antisemitismo uno a la vez, y muchos de nosotros nos hemos quedado parados viendo cómo su odio hierve nuestras ciudades y nuestro país e incluso en la comunidad internacional", aseguró.

"Lo primero que debemos reconocer es que el calor del antisemitismo se ha calentado demasiado en nuestro país, y no puede seguir subiendo de grados en nuestra ciudad, donde tenemos la mayor población judía fuera de Israel", afirmó a los asistentes.

"Así que estoy aquí para apagar la llama, para sacar la rana de la olla y asegurarnos de que no permitiremos que el odio viva en nuestra ciudad de ninguna forma y de ninguna manera", aseveró.

No solo palabras

Adams, que se enfrenta a una competencia reñida en las elecciones a la alcaldía de noviembre, recibió cánticos de "cuatro años más" de la multitud.

Jessica Tish, la comisaria de Policía de la ciudad de Nueva York, que es judía, elogió a su jefe y lo comparó con la figura bíblica de Balaam, un profeta gentil que acaba bendiciendo a los judíos (parecía que no pretendía que la comparación se extendiera a las tradiciones rabínicas de llamar a Balaam el malvado).

"El alcalde Adams no creció en la comunidad judía, pero en el fondo la comprende", dijo Tish a los asistentes. "Ve la riqueza de la vida judía, las tradiciones, los valores sagrados y los honra. No solo con palabras, sino con sus actos", añadió.

Ofir Akunis, cónsul general de Israel en Nueva York, también se dirigió a los asistentes. Denunció los llamamientos a una Intifada global y dijo que los valores estadounidenses y judíos compartidos deben enfatizarse en todo el mundo.

"Los judíos de Nueva York desempeñaron un papel vital en la construcción de esta ciudad, cimentada en los valores compartidos por Estados Unidos y el pueblo judío: los valores de la libertad y la democracia", dijo. "A lo largo de la historia, muchos enemigos y líderes juraron destruir al pueblo judío. Ellos ya no están y nosotros seguimos aquí", prosiguió.

"Nadie nos sermonea y nadie pondrá de rodillas al pueblo judío", afirmó.

Adams rindió homenaje a varios asistentes por sus contribuciones a la comunidad judía, entre ellos Joseph Shamie, Victoria Zirkiev y Shulem y Chavy Greenberg en nombre de la organización benéfica Chesed 24/7, así como al periodista Douglas Murray.

Al recibir un premio en el acto, Murray denunció el aumento del odio a los judíos en la ciudad de Nueva York tras la masacre del 7 de Octubre.

"Tener a un hombre como el alcalde Adams en Nueva York, que siga diciendo lo que ha dicho durante tanto tiempo —que no tenemos que tolerar la intolerancia, que no tenemos que darle un pase libre a las personas que nos matarían, que pueda tomar una postura—, eso ha tenido un impacto enorme en todos los neoyorquinos, judíos y no judíos", declaró Murray.

"El alcalde Adams se da cuenta, como muchos de nosotros, de que el problema con el antisemitismo es que una vez que una sociedad juega con él, jugará con cualquier otro prejuicio oscuro", agregó.

Entre los invitados que desafiaron el calor había jasídicos, personas influyentes en las redes sociales judías y filántropos del Upper East Side, que comieron una barbacoa rodeados de hortensias azules. De fondo sonaba música pop israelí.

También actuó el cantante judío Yoni Zigelboum, que cantó Am Yisrael Chai (El pueblo de Israel vive) y el aria Nessun Dorma de la ópera Turandot de Puccini.

Sergey Brin, cofundador de Google, acusa a Naciones Unidas de antisemitismo

Sergey Brin, cofundador de Google, ha acusado a Naciones Unidas de ser "transparentemente antisemita".



La afirmación, realizada en un foro interno de empleados, fue recogida por primera vez por The Washington Post y se produjo tras la publicación de un informe de un polémico funcionario de la ONU en el que se acusaba a una selección de empresas, entre ellas firmas tecnológicas, de beneficiarse del "genocidio llevado a cabo por Israel" en Gaza.



Google y su empresa matriz, Alphabet, estaban entre las incluidas en el informe de la ONU como consecuencia de su suministro de tecnología en la nube y de inteligencia artificial (IA) para el Gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



"Con el debido respeto, lanzar el término genocidio en relación con Gaza es profundamente ofensivo para muchas personas judías que han sufrido genocidios reales", habría escrito Brin al personal de la división de IA de la compañía. "Yo también tendría cuidado al citar organizaciones transparentemente antisemitas como la ONU en relación con estos temas", agregó.

