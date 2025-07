Victoria clave para Trump: la Corte Suprema permite avanzar con su plan de recorte federal

Publicado por Sabrina Martin 8 de julio, 2025

La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este martes una orden judicial que impedía a la Administración del presidente Donald Trump avanzar con su plan de despidos masivos en la burocracia federal. El alto tribunal autorizó a las agencias federales a reanudar la implementación de la orden ejecutiva emitida por Trump en febrero, que instruye a preparar reducciones de personal (RIF, por sus siglas en inglés) como parte de una amplia reorganización del aparato gubernamental.

Si bien la Corte aclaró que los demandantes aún podrán impugnar legalmente medidas específicas en el futuro, la decisión actual le da luz verde temporal a la Administración para avanzar. “No expresamos ninguna opinión sobre la legalidad de ningún RIF o Plan de Reorganización de Agencia producido o aprobado de conformidad con la Orden Ejecutiva y el Memorándum”, aclara el fallo.

Se deshace el bloqueo

La resolución del tribunal superior revierte una orden emitida el 22 de mayo por la jueza federal Susan Illston, con sede en San Francisco, quien había bloqueado indefinidamente la ejecución de los planes de despido en más de una docena de agencias federales. Illston, nombrada durante la presidencia de Bill Clinton, consideró que la iniciativa del presidente probablemente era inconstitucional al no contar con autorización del Congreso.

El Gobierno, a través del procurador general D. John Sauer, argumentó ante la Corte que el bloqueo ponía en riesgo la eficiencia del funcionamiento federal. “Se está impidiendo a las agencias… tomar las medidas necesarias para que el Gobierno federal y su fuerza laboral sean más eficientes”, escribió Sauer, calificando la situación de “intolerable” y advirtiendo que podía extenderse durante meses sin intervención del Supremo.

Debate dentro del tribunal

La jueza Ketanji Brown Jackson no estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte y la calificó de “arrogante e insensata”. Señaló que el tribunal estaba tomando una decisión sin conocer bien lo que está pasando en la práctica. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, aunque suele tener diferencias con Jackson, coincidió en algunas de sus preocupaciones. Aun así, votó a favor de levantar el bloqueo, argumentando que la Corte no estaba decidiendo si los despidos eran legales o no, sino permitiendo que el caso continúe en tribunales menores.