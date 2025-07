EN VIVO | La Cámara vota si lleva al pleno el 'Gran, Hermoso Proyecto de Ley' de Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de julio, 2025

La tensión en la Cámara de Representantes está en su punto máximo mientras se define si el “Big Beautiful Bill”, el proyecto de ley impulsado por los republicanos y respaldado por el presidente Donald Trump, podrá llegar al pleno.

Tras más de siete horas de maniobras políticas, reclamos públicos y negociaciones privadas, los congresistas están votando lo que se conoce como “la regla”, un procedimiento clave que, si se aprueba, permite que el texto final del 'BBB' pase al debate formal.

Los números, por ahora, no favorecen al Partido Republicano. En total, cinco republicanos —Thomas Massie, de Kentucky; Andrew Clyde, de Georgia; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Keith Self, de Texas; y Victoria Spartz, de Indiana— han votado en contra del 'BBB', uniéndose a toda la bancada demócrata.

Ahora, ya sin margen de error, los republicanos necesitan dos cosas. Primero, que el resto de congresistas republicanos que no votó, incluyendo el escéptico conservador Chip Roy, voten sí para pasar la regla. Segundo, que dos de los 'no' se volteen. En total, son diez votos para que la regla pase. La votación va 207-217 a favor del 'no'.

Mientras tanto, según diversos reportes, el presidente Trump sigue muy involucrado en las negociaciones, haciendo llamadas desde primera hora para tratar de asegurar los votos republicanos. Ahora, uno de los focos se centra en David Valadao, congresista republicano de California que es uno de los más vulnerables política y electoralmente. Su decisión podría ser determinante para el futuro del 'BBB'. Por ahora, la votación sigue abierta mientras el liderazgo intenta convencer a los indecisos y asegurar que todos los legisladores que aún no emitieron su voto estén presentes.

11:40 Pm Massie cambia su voto del "sí" al "no" El republicano Thomas Massie acaba de complicar aún más a su partido al cambiar su voto de sí a no en la votación de la “regla”, fundamental para que avance el Big Beautiful Bill. Massie explicó que cambió su voto porque quería dejar en claro su postura frente al proyecto de ley. Sin embargo, mientras la votación siga abierta, cualquier legislador puede volver a cambiar su voto en cualquier momento.

11:15 PM Un republicano clave vota "sí" Pese a sus advertencias y críticas sobre los recortes a Medicaid, el congresista David Valadao (R-CA), uno de los más vulnerables políticas del país, finalmente votó a favor de la “regla” que permite avanzar con el 'Big Beautiful Bill' de Trump.



Valadao, que representa un distrito donde prácticamente dos tercios de la población dependen de Medicaid, había condicionado su voto a que no se alteraran esas provisiones, pero terminó respaldando al liderazgo republicano. El conteo, ahora, va 208 a 216, con ocho votos aún pendientes. Los republicanos siguen necesitando que un voto "no" se volteo para llevar el proyecto de ley al pleno.

10:48 PM Johnson dice que rechazó el apoyo de Trump y promete que pasará el 'BBB' Según el líder de la mayoría de la Cámara Baja, el presidente Donald Trump se puso a disposición para llamar a los legisladores que no están de acuerdo con el “Big Beautiful Bill”. Sin embargo, Johnson aseguró a Sean Hannity, de Fox News, que declinó la oferta diciendo: "Señor presidente, usted ha hecho su trabajo y nosotros haremos el nuestro".

10:40 PM Mike Johnson dice que la votación quedará abierta Luego de que los republicanos no alcanzaran, por el momento, los votos necesarios para pasar al “Big Beautiful Bill” de Trump al pleno, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, aseguró a Fox News que la votación quedará abierta por tiempo indefinido, hasta alcanzar los diez votos necesarios para pasar al debate formal.