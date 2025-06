Santiago Abascal clausura la IV Cumbre de la Iberosfera: "Los pueblos están despertando, cada vez hay más compatriotas que alzan la voz"

Publicado por Williams Perdomo 27 de junio, 2025

Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, clausuró la IV Cumbre de la Iberosfera. Lo hizo con un mensaje para los tiranos: "Su tiempo se ha acabado". El líder conservador está convencido de que las fuerzas patrióticas están despertando en todo el mundo y el socialismo comienza a agonizar.

El discurso de Abascal estuvo centrado en los valores de la hispanidad y recordó los aportes de España en Hispanoamérica. Sostuvo que el socialismo y los enemigos de Occidente pretenden acabar con la historia para imponer unas ideas que van en contra de la libertad y la prosperidad.

Sin embargo, Abascal es optimista con el futuro y cree que la hispanidad "no es un recuerdo, es una realidad viva":

"No solo es una comunidad de origen, es una comunidad de destino con una lengua, con una cultura y con unos valores compartidos que cada vez son más fuertes en el mundo y que se extienden. Lo estamos viendo en Estados Unidos con la elección de Donald Trump donde los hispanos han jugado un papel determinante".

En ese sentido, se refirió a cómo los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia violan los derechos humanos, secuestran y persiguen a opositores y cómo esas tiranías se han convertido en organizaciones criminales para acabar con las libertades de los hispanos.

Además, denunció la situación en Colombia, bajo el Gobierno socialista de Gustavo Petro, y también remarcó cómo Claudia Sheinbaum puso como "jueces a los abogados de las drogas". También se refirió a la insistencia de Sheinbaum en que España pida perdón por su historia.

"España no tiene que pedir perdón. España no destruyó, construyó. No solo grandes obras e infraestructuras sino una hermandad de naciones unidas por la lengua, por la fe y por un mismo ideal de grandeza", expresó Abascal.

Para el líder conservador, la amenaza de estos regímenes no se queda en Iberoamérica. Alertó de que en Europa, los socialistas/comunistas también están llevando adelante acciones para coartar y secuestrar las libertades en ambos lados del Atlántico.

"El peligro no está solo en el otro lado del Atlántico. El peligro está también aquí. Aquí están sus cerebros y personajes tan siniestros como la extrema izquierda de Podemos y como José Luis Rodríguez Zapatero. España ha caído en manos del socialismo. De un socialismo sin escrúpulos", explicó Abascal.

La cumbre La IV Cumbre de la Iberosfera, en la que VOZ participa como partner, se realizó este jueves y viernes.



Se trató de un encuentro impulsado por el partido político español Vox y el grupo Patriotas por Europa que reúne a líderes soberanistas de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos para fortalecer la cooperación frente al avance del socialismo y del crimen organizado.

"Los pueblos están despertando"

A pesar de los avances de la izquierda, Abascal está convencido de que cada vez son más los patriotas que están dispuestos a defender los valores occidentales y de la hispanidad. Por ello, insiste en que hay un nuevo tiempo lleno de esperanza.

"Los pueblos están despertando, cada vez hay más compatriotas que alzan la voz frente al abandono, la inseguridad y la mentira. Se abre un nuevo tiempo de esperanza, dignidad y reconstrucción", expresó el diputado español.