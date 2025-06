IV Cumbre de la Iberosfera: "La nueva derecha tiene motivos para la esperanza"

Publicado por Williams Perdomo 26 de junio, 2025

La nueva derecha tiene esperanza. Así lo afirmó el eurodiputado Juan Carlos Girauta en una conversación con VOZ durante la IV Cumbre de la Iberosfera, en la que reafirmó que Europa e Iberoamérica tienen una gran oportunidad tras ganarle la batalla cultural al socialismo/comunismo.

"Estamos en una época llena de oportunidades porque por primera vez se ha ganado la batalla cultural, en Estados Unidos se ha ganado la batalla cultural. En Europa, por lo menos, existen aquellos sectores de la cultura y la sociedad que están representados por Vox, tenemos una voz que se enfrenta a la hegemonía de la izquierda que había estado sin ser desafiada por mucho tiempo", dijo Girauta.

Además, el europarlamentario detalló que esa oportunidad también llega a Iberoamérica, con Argentina liderando a la derecha con Javier Milei como presidente. Por ello, destacó que la IV Cumbre de la Iberosfera es una plataforma de encuentro de los iberoamericanos que promueven la libertad.

En ese sentido, celebró el triunfo del presidente Donald Trump en Estados Unidos así como las medidas impulsadas por su Gobierno para hacer frente al socialismo:

"En Europa también crece la nueva derecha. Le llamo nueva derecha porque todavía existe el error de llamar derecha a esos partidos como el Partido Popular Europeo, a esa vieja derecha que no ha sabido dar el paso de plantarse y desafiar a la hegemonía cultural de la izquierda", expresó Girauta, quien precisó que -a su juicio- esos partidos no solo no han dado el paso sino que han sido absorbidos por la izquierda.

Similar fue la posición del también eurodiputado Hermann Tertsch, quien precisó que no se puede hacer frente al socialismo imitando sus políticas:

"Para combatir al socialismo, lo peor que se puede hacer es imitarlo. Esa es la primera lección para aquello que se pretende derecha y que cosecha votos conservadores para dárselos a la izquierda para que siga haciendo lo mismo, que son las recetas del fracaso", dijo Tertsch.

Para el diputado europeo, la alternativa que promueve Patriots for Europe -el grupo político de Vox en Europa- es el auge de fuerzas nacionales y patriotas que tengan como objetivo acabar con el socialismo porque esa ideología ya ha causado demasiado dolor y sufrimiento en todo el mundo.

"El socialismo es una enfermedad y tenemos que acabar con ella (...) Por eso tenemos que convencer a las fuerzas nacionales que están creciendo en todo Europa. En Iberoamérica también estamos viendo señales magníficas de lucidez", resaltó Tertsch.

Tertsch también criticó al Partido Popular Europeo tras votar a favor de Isa Serra, dirigente de Podemos, como vicepresidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El eurodiputado denunció que la decisión de los Populares fue con la intención de que Patriots for Europe, la tercera fuerza política de Europa, no consiguiera la Vicepresidencia en el Subcomité.

"Para arrebatarnos a nosotros el puesto, el Partido Popular votó a una comunista. Eso lo dice todo", expresó Tertsch.

El eurodiputado de VOX y director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, se refirió a la decisión del Partido Popular Europeo durante su intervención en el III panel de la cumbre. Frías calificó el apoyo de los Populares a Serra como una "vergüenza" y sostuvo que el PP se integra de esa manera "en las estructuras que blanquean y protegen a la izquierda criminal e islamista".

De igual manera, resaltó que The Left, el partido apoyado por el PPE, defiende y justifica regímenes como el castrista en Cuba, el chavismo en Venezuela, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

La cumbre La IV Cumbre de la Iberosfera, en la que VOZ participa como partner, se realiza hasta este viernes.



Se trata de un encuentro impulsado por el partido político español Vox y el grupo Patriotas por Europa que reúne a líderes soberanistas de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos para fortalecer la cooperación frente al avance del socialismo y del crimen organizado.



“Esto tiene que saberlo todo el mundo. Desde Venezuela hasta Cuba, desde Nicaragua hasta Israel, desde Perú hasta la Unión Europea”, dijo Martín Frías.

“Esto no es un error, es complicidad (…) El Partido Popular ha votado a favor de quiénes defienden a los verdugos”, agregó el diputado.

El tercer panel de la cumbre, que se tituló 'Iberoamérica en una encrucijada' fue moderado por Mario Noya, director de VOZ, y contó con la participación de Martín Frías; Mike González, investigador de The Heritage Foundation; la eurodiputada Anna Brylka y con Ádám Kavecsánszki, presidente de la Foundation for a Civic Hungary.

En la conversación Mike González resaltó que el presidente republicano Donald Trump ha dado la batalla cultural y se mantiene enfrentando a los socialistas/comunistas. Explicó que uno de los retos que ha tenido Trump ha sido acabar con el poder de los progresistas en los medios de comunicación.

“La izquierda ha sido muy hábil y han sabido elegir las instituciones para financiar las ideas progresistas”, señaló González.

A pesar del poder de la izquierda, los defensores de la libertad -aseguró el investigador- están ganando la batalla de las ideas y políticamente. Enfatizó que el presidente Trump está haciendo lo que debe y que eso debe ser replicado por los políticos conservadores: "que los políticos hagan lo que tienen hacer", dijo González.