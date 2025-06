El DHS acusa a las estrellas de Hollywood de utilizar su influencia y las redes sociales para difundir falsedades sobre las redadas del ICE

Publicado por Just The News / Amanda Head 20 de junio, 2025

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, está respondiendo a algunas de las estrellas más grandes e influyentes de Hollywood que están utilizando sus cuentas en redes sociales para difundir información falsa y engañosa sobre las recientes redadas de Inmigración y Control de Aduanas en Los Ángeles.

Entre ellas está la actriz Eva Longoria, quien en un post de Instagram la semana pasada dijo que las redadas del ICE están teniendo lugar en escuelas primarias y en ceremonias de graduación.

"Estas redadas están ocurriendo en fiestas de cumpleaños, en graduaciones de escuelas primarias, Home Depot", dijo Longoria, que tiene 10,6 millones de seguidores. "Esos no son criminales y espero que todo el mundo tenga más compasión por este asunto y se dé cuenta de que tenemos industrias que dependen de la mano de obra inmigrante".

Just The News preguntó recientemente a McLaughlin si las redadas del ICE se están produciendo realmente en los lugares que Longoria enumeró, a lo que ella respondió: "No está ocurriendo. Pero si eres un miembro de la pandilla MS-13, si eres un extranjero criminal violento, y tratas de buscar refugio en una iglesia o en un tribunal o en un aula de preescolar, iremos a buscarte.

"Pero crear este alarmismo que hemos visto de Eva Longoria, hemos visto de Sabrina Carpenter y de las celebridades más conocidas de la Generación Z, es simplemente una tontería".

El rumor sobre las redadas del ICE en la graduación de una escuela primaria en Los Ángeles también fue desmentido por Los Angeles Times. Sin embargo, una redada del ICE en un Home Depot, donde los inmigrantes ilegales suelen pasar el rato en el aparcamiento en busca de trabajos jornaleros, desencadenó en parte las manifestaciones contra el ICE en Los Ángeles. Además, se produjeron detenciones en un local de Hollywood el jueves.

Un reciente indicio del alcance de las redes sociales es un nuevo estudio de Pew Research que revela que más de la mitad de los adultos estadounidenses, el 54%, dice que a veces o a menudo obtiene noticias de las redes sociales, frente al 50% en 2023.

Otra celebridad e influencer que recientemente apareció publicando información errónea o desinformada sobre las redadas del ICE en Los Ángeles es Kim Kardashian.

Kardashian, una estrella de la telerrealidad que tiene 365 millones de seguidores en Instagram, criticó públicamente las redadas como "inhumanas".

También dijo en una historia de Instagram el 10 de junio: "Cuando nos dicen que ICE existe para mantener nuestro país seguro y eliminar a los criminales violentos - genial. Pero cuando somos testigos de cómo personas inocentes y trabajadoras son arrancadas de sus familias de forma inhumana, tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacer lo correcto".

"Al crecer en Los Ángeles, he visto hasta qué punto los inmigrantes están entretejidos en esta ciudad. Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo y familiares. No importa dónde caigas políticamente, está claro que nuestras comunidades prosperan gracias a las contribuciones de los inmigrantes."

La administración Trump está deteniendo y deportando a los sospechosos de haber entrado ilegalmente en Estados Unidos o de haber permanecido en el país ilegalmente después de la entrada legal, según la ley federal, no a personas "inocentes".

Además, la posición de Kardashian parece contraria a la del presidente Donald Trump, el "zar de la frontera" Tom Homan, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y otros en la administración que han dicho que están priorizando a los "peores primero" para la detención.

McLaughlin, del DHS, respondió en X a Kardashian preguntándole qué criminales convictos preferiría que permanecieran en el país.

© JNS