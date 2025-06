Un juez desestimó una demanda demócrata contra Trump por la independencia de la FEC

Publicado por Santiago Ospital 4 de junio, 2025

Un juez de distrito descartó una demanda de tres comités demócratas contra el Gobierno por su orden ejecutiva sobre las agencias federales independientes. En concreto, el reclamo judicial se centraba en el efecto que tendría sobre la independencia de la Comisión Electoral Federal (FEC).

La medida rubricada en febrero por Donald Trump aseguraba que las agencias habían amasado un poder excesivo, que, al pertenecer a la rama del Ejecutivo, podía ser controlado por el presidente. "Para que el Gobierno federal sea verdaderamente responsable ante el pueblo estadounidense, los funcionarios que ejercen un vasto poder ejecutivo deben ser supervisados y controlados por el presidente elegido por el pueblo", se lee en la orden.

El Comité Nacional Demócrata (DNC), el Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) y el Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC) llevaron la orden ante la Justicia, centrándose en el efecto que tendría en la FEC, una agencia independiente que supervisa las elecciones y vigila las leyes de financiación de campañas.

El juez de distrito Amir Ali falló el martes que los demandantes no habían logrado demostrar un daño concreto. El magistrado señaló que la orden ejecutiva no apunta específicamente contra la FEC y que los demócratas deberían haber presentado alguna situación específica donde se hubiera visto comprometida la independencia de la agencia. A su juicio, no lo hicieron.

Sin embargo, Ali dejó la puerta abierta a una nueva demanda: "Las puertas de este Tribunal están abiertas a las partes si el cambio de circunstancias demuestra una acción concreta o un impacto en la independencia de la FEC o de sus Comisionados. Sin embargo, en ausencia de tales alegaciones, el Tribunal debe desestimar el caso por falta de jurisdicción y así lo hace".

Tras criticar al magistrado, la Casa Blanca apeló. La Corte Suprema de Justicia dio la razón a Ali.

