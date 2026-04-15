Washington no prorrogará la exención de las sanciones al petróleo ruso

Publicado por Virginia Martínez 15 de abril, 2026

(AFP) El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este miércoles que Washington no tiene previsto extender una exención temporal de sanciones que permitía la venta de petróleo ruso ya en tránsito por mar.

"No renovaremos la licencia general sobre el petróleo ruso", afirmó en una rueda de prensa, un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara que tampoco prorrogaría una medida similar para el petróleo iraní.

Ambas medidas tenían como objetivo amortiguar los shocks de oferta global derivados de la guerra desatada en Oriente Medio, entre Estados Unidos e Israel con Irán.

También apuntaban a cortar los ingresos de las autoridades de ambos países.

El objetivo es castigar a Moscú por la invasión de Ucrania y a Irán por continuar con su programa nuclear y financiar a grupos armados como Hezbolá en Líbano.

Sin embargo, en marzo, Washington implementó una exención temporal que permitía la venta de petróleo de estos países para moderar el aumento de precios tras la guerra en Oriente Medio.