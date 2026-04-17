EEUU sanciona a hijos de Daniel Ortega en un intento por golpear las finanzas de la dictadura en Nicaragua

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de abril, 2026

La administración de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el entorno más cercano del régimen nicaragüense, incluyendo a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un intento por golpear las finanzas de la dictadura.

Las medidas también alcanzan a cinco individuos adicionales y siete empresas vinculadas al sector aurífero, que según Washington han sido utilizadas para sostener el poder político y económico del oficialismo.

“Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos propiedad de ciudadanos estadounidenses”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la decisión.

El oro como herramienta de poder

De acuerdo con el Departamento de Estado, el régimen ha convertido la industria del oro en una fuente clave de financiamiento, utilizando una red de empresas fachada e intermediarios para generar divisas, evadir sanciones y consolidar el control político.

Desde 2020, este esquema habría permitido no solo fortalecer las arcas del gobierno, sino también reforzar un modelo de poder concentrado en la familia Ortega-Murillo.

Las sanciones apuntan directamente a ese entramado, incluyendo a funcionarios y compañías implicadas en operaciones que, según autoridades estadounidenses, han facilitado la corrupción y el lavado de activos.

Acusaciones de expropiaciones a ciudadanos estadounidenses

Uno de los elementos más sensibles del anuncio es la denuncia de confiscaciones de propiedades vinculadas a inversionistas estadounidenses.

Según el Departamento del Tesoro, varios de los sancionados participaron en la toma de control de activos con capital extranjero, una práctica que Washington considera una violación directa del derecho de propiedad y de las normas internacionales.

“Seguiremos utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas para defender los intereses de Estados Unidos”, señaló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott.

Presión creciente contra un régimen familiar

Las sanciones también reflejan la preocupación por la consolidación de un sistema dinástico en Nicaragua, donde los hijos de Ortega y Murillo han asumido roles clave dentro del aparato estatal.

Observadores internacionales han advertido que el régimen ha intensificado su control desde las protestas de 2018, con detenciones de opositores, cierre de organizaciones civiles y expulsión de críticos del país.

En este contexto, Washington busca aumentar la presión económica sobre Managua, en una estrategia similar a la aplicada en otros regímenes autoritarios de la región.