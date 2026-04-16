Un jurado federal concluye que Live Nation y Ticketmaster operaron un monopolio ilegal que se aprovechaba de los fans y los artistas
El juez Arun Subramaniam será ahora el encargado de fijar el monto exacto de los daños económicos y de establecer medidas correctivas para evitar futuros abusos en la venta de entradas.
Un jurado federal determinó este miércoles que Live Nation y su filial Ticketmaster operaron como un monopolio ilegal en el mercado de eventos en vivo, violando las leyes antimonopolio federales y estatales.
Tras cuatro días de deliberaciones, el veredicto podría transformar la industria de los conciertos en el país. Entre las posibles medidas figuran la separación forzosa de las dos empresas y el pago de importantes indemnizaciones.
Los fiscales señalan a Live Nation y Ticket Master por prácticas anticompetitivas
Los fiscales de varios estados, liderados por el fiscal general de California, Rob Bonta, argumentaron que la compañía ejerció prácticas anticompetitivas que perjudicaron a artistas, salas de concierto y, especialmente, a los fans. Según el jurado, estas conductas provocaron un sobrecargo promedio de $1,72 por entrada vendida entre mayo de 2020 y 2024.
"Durante demasiado tiempo, Live Nation y Ticketmaster se han aprovechado de los fans y los artistas aumentando los precios de las entradas y sofocando cualquier competencia que amenazara sus posiciones", declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
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Bonta celebró el resultado como una victoria histórica: "Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición compuesta tanto por estados rojos como azules que entendieron que teníamos que unirnos para proteger a nuestros consumidores, negocios y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation".
El juez Arun Subramaniam será ahora el encargado de fijar el monto exacto de los daños económicos y de establecer medidas correctivas para evitar futuros abusos en la venta de entradas.
Ni Live Nation ni Ticketmaster quisieron hacer comentarios sobre el veredicto, aunque la compañía tiene derecho a apelar.
Presión creciente sobre Live Nation por su dominio del mercado
Las acciones de Live Nation cayeron un 6,29 % en la Bolsa de Nueva York al cierre de la sesión del miércoles, reflejando la preocupación de los inversores.