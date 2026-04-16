Congresistas demócratas presentan artículos de impeachment contra Pete Hegseth

Pete Hegseth, durante una comparecencia en la Casa Blanca en abril de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de abril, 2026

Varios congesistas del Partido Demócrata presentaron seis artículos de impeachment contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, al que acusan de "violar su juramento a la Constitución" a la hora de haber tomado decisiones vinculadas a la guerra contra Irán.

A través de un comunicado, la representante Yassamin Ansari (Arizona), líder de la iniciativa, detalló que Hegseth ha incurrido en varios delitos, además de actuar de una manera "indigna".

"Pete Hegseth incumplió su juramento a la Constitución, puso en grave peligro a las tropas estadounidenses mediante la divulgación no autorizada de información clasificada, cometió abuso de poder y actuó de forma indigna de su cargo, y llevó a cabo acciones militares ilegales a pesar de su obligación de negarse a hacerlo, incluidos ataques contra civiles y una escuela de niñas en Minab, Irán. La conducta de Hegseth alcanza el umbral de delitos graves y faltas y justifica su destitución inmediata por parte del Congreso", indicó Ansari.

Con la presentación de los siguientes artículos, Ansari y el resto de representantes demócratas que han patrocinado la iniciativa han iniciado el proceso para intentar destituir a Hegseth de su cargo como secretario de Guerra:

"Guerra no autorizada contra Irán y puesta en peligro de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos" "Violaciones del derecho de los conflictos armados y ataques contra civiles" "Negligencia y manejo imprudente de información militar sensible" "Obstrucción de la supervisión del Congreso" "Abuso de poder y politización de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos" "Conducta que desacredita a los Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas"

Entre los representantes demócratas que respaldaron la iniciativa de Ansari se encuentran Sarah McBride (Delaware), Lauren Underwood (Illinois), Al Green y Jasmine Crockett (Texas), Steve Cohen (Tennessee) y Nikema Williams (Georgia).