Un tribunal federal bloquea los aranceles globales de Trump al considerar que exceden su autoridad legal

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de mayo, 2025

Un panel de jueces del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos congeló este miércoles buena parte de los aranceles a gran escala impuestos por el presidente Donald Trump a casi todas las naciones extranjeras, luego de determinar que dichas medidas superaban la autoridad legal del mandatario republicano. La decisión detiene los aranceles del 10% aplicados a todos los socios comerciales del país el pasado “Día de la Liberación”, así como los aranceles adicionales que se les impuso a México, Canadá y China, que la Casa Blanca justificó por la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

Durante los últimos meses, la Administración Trump ha defendido su arremetida arancelaria invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional de 1977, también conocida como IEEPA, la cual le otorga al presidente estadounidense la autoridad para poder regular las importaciones en situaciones de emergencia. A pesar de esto, el tribunal rechazó dicha interpretación al declarar que sería inconstitucional que cualquier ley le brinde al presidente semejante poder para establecer aranceles.

“El tribunal no interpreta que la IEEPA confiera una autoridad tan ilimitada y anula los aranceles impuestos en virtud de esta”, escribieron los jueces, quienes añadieron que los aranceles globales del 10% no están autorizados por la IEEPA debido a que estos buscan abordar desequilibrios, el cual representa un tema que se ha de tratar mediante legislación no emergente. Los tres jueces, los cuales fueron nominados tanto por Trump como por los expresidentes Ronald Reagan y Barack Obama, señalaron que los aranceles a México, Canadá y China eran ilegales ya que “no abordan las amenazas establecidas en esas órdenes”.

Trump apelará

La Administración Trump anunció que apelará la decisión emitida por los jueces ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió enérgicamente los aranceles de Trump al argumentar que los déficits comerciales experimentados por los Estados Unidos han “creado una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses. No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar una emergencia nacional. El presidente Trump prometió poner a América primero, y la administración está comprometida a usar todas las herramientas del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”.