Trump anuncia que Rubio participará de las conversaciones sobre Ucrania en Turquía

Publicado por Diane Hernández 13 de mayo, 2025

El presidente Donald Trump dijo este martes que el secretario de Estado Marco Rubio participará en las conversaciones sobre la guerra de Ucrania esta semana en Turquía, y expresó su optimismo sobre ese paso.

"Las conversaciones se celebrarán en Turquía a finales de esta semana, probablemente el jueves, y podrían tener algunos resultados bastante buenos", dijo Trump en un discurso en Riad. "Marco va a ir allí", agregó el mandatario.

Zelenski pidió la participación de Trump en las negociaciones de paz en Turquía

Horas antes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió a Trump su presencia en las conversaciones entre Ucrania y Rusia, considerando que esto impulsaría a Vladimir Putin a hacer lo mismo.

Desde hace dos días el Kremlin mantiene la incertidumbre sobre una posible presencia de Putin en estas negociaciones, que constituirían las primeras conversaciones directas entre los países en conflicto, desde la invasión rusa en la primavera de 2022.

El lunes Donald Trump exhortó a Zelenski y Putin a participar en las negociaciones y explicó que "consideraba" también la posibilidad de desplazarse él mismo a Turquía.

Ucrania dice que Putin "no quiere poner fin a la invasión"

Durante una conferencia de prensa de este martes el mandatario ucraniano se mostró convencido de que su homólogo ruso no quiere poner fin a la invasión de Ucrania.

"Creo que Putin no quiere que la guerra termine, no quiere un alto el fuego, no quiere negociaciones", recalcó.

En caso de que el presidente ruso se negara a participar, Zelenski pidió a sus socios occidentales que apliquen las sanciones "más fuertes" jamás impuestas contra Moscú.