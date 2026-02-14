Vinicius se luce con un doblete y el Real Madrid acaba con la racha de la Sociedad

El delantero brasileño del Real Madrid #07 Vinicius Junior celebra el cuarto gol de su equipo.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 14 de febrero, 2026

(AFP) Vinicius Júnior ganó y transformó dos penaltis para que el Real Madrid goleara el sábado a la Real Sociedad por 4-1 y se colocara provisionalmente líder de la Liga.

Una impresionante actuación de Trent Alexander-Arnold en su primera titularidad en dos meses y medio también ayudó a los blancos a colocarse dos puntos por delante del campeón Barcelona, que visita Girona el lunes.

La convincente exhibición del Madrid infligió una primera derrota al técnico visitante, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, en su décimo partido al frente de la Real Sociedad.

El joven delantero Gonzalo García y Fede Valverde también marcaron para el Madrid de Álvaro Arbeloa, que el martes se enfrentará en Lisboa al Benfica de José Mourinho en una importante eliminatoria de la Liga de Campeones.

"Hicimos un gran trabajo en ataque y en defensa... se notó que defendimos como equipo durante todo el partido", dijo Valverde a Real Madrid TV.

"Hemos tenido semanas largas en las que nos hemos preparado mucho, y ahora lucharemos por la Liga y la Champions".

En forma para comenzar su primer partido desde principios de diciembre tras una lesión en el muslo, Alexander-Arnold no tardó mucho en causar impacto.

El centro del defensa inglés fue rematado con delicadeza por García, titular en lugar de la superestrella francesa Kylian Mbappé, que sentía molestias en la rodilla.

"Trent es un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego, y ha entendido rápidamente lo que queremos de él", dijo Arbeloa a la prensa.

"Tenemos la suerte de tener un jugador así, que puede jugar por dentro o por fuera... a balón parado, con su chut nos puede salir al contraataque muy bien, es un gran jugador".

La Real Sociedad empató a los 21 minutos cuando Yangel Herrera fue derribado torpemente por Dean Huijsen en el área del Madrid.

Mikel Oyarzabal impulsó la pena máxima por el centro, pero la alegría de la Real fue de corta duración.

Vinicius ganó un penalti de su propia en el otro extremo cuando Jon Aramburu le hizo una zancadilla en el área y el brasileño sent Alex Remiro el camino equivocado.

Madrid fue rampante y Valverde anotó un tercero muy bien en el minuto 31, moverse en el espacio en el borde de la caja y la curva en la esquina superior.

Vinicius

Matarrazzo dio entrada a Gonçalo Guedes en el descanso, con la esperanza de que su equipo pudiera remontar, pero Aramburu concedió otro penalti al principio de la segunda parte.

Fue Vinicius, una vez más, el que lo provocó, con el extremo golpeando a Aramburu y luego golpeando la cubierta cuando el lateral derecho se deslizaba hacia él.

Vinicius se dirigió esta vez a la esquina inferior izquierda, cambiando de dirección, y Remiro no pudo alcanzar su remate.

Con Jude Bellingham lesionado y Mbappe sentado en el banquillo, Vinicius parecía tener más libertad para campar a sus anchas y se regocijaba en ser la figura ofensiva clave.

"Desde que he llegado ha tenido partidos a un nivel altísimo... Es un jugador que va más allá de las estadísticas, de cómo puede cambiar un partido, condicionar a los rivales, de la cantidad de jugadores que puede atraer", dijo Arbeloa.

"(Vinicius es) uno de los mejores del mundo, tengo la suerte de entrenarle, es un gran chico con un gran corazón".

García estuvo a punto de hacer el segundo, pero el defensa de la Real Sociedad Jon Martín, que tuvo una buena actuación individual a pesar de la abultada derrota de su equipo, despejó su remate sobre la línea de gol.

Vinicius se vio privado de un triplete por la bandera del juez de línea, ya que utilizó su hombro para convertir el tiro libre cruzado de Arda Guler, pero se había desviado justo fuera de juego.

"La primera parte ha sido dura, no hemos estado cómodos... y en general lo hemos hecho mal,", dijo Oyarzabal a Movistar tras poner fin a la racha de imbatibilidad de su equipo.

"Veníamos en una buena dinámica y haciéndolo bien, un mal partido no tiene por qué estropear eso".

Antes, el Villarreal cayó derrotado por 2-1 en Getafe en un golpe a sus esperanzas de acabar entre los cuatro primeros.

El Submarino Amarillo, cuarto clasificado, estuvo lejos de su mejor versión y Mauro Arambarri adelantó a los locales desde el punto de penalti poco antes del descanso.

Martín Satriano amplió la ventaja del Getafe al principio de la segunda parte, y Georges Mikautadze recortó distancias para el Villarreal, pero el equipo de Marcelino García Toral no pudo encontrar el empate.

El Real Betis, quinto, podría situarse a cuatro puntos del Villarreal si vence el domingo al Mallorca.