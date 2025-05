El gobernador de Delaware firma un proyecto de ley que legaliza el suicidio asistido

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, firmó un proyecto de ley para legalizar la ayuda médica para el suicidio. De esta manera, el estado se convierte en la duodécima jurisdicción en hacerlo.

"Esta ley permite que una persona con una enfermedad terminal, residente adulta de Delaware, solicite y se autoadministre medicamentos para terminar con su vida de manera humana y digna", explicó el proyecto firmado por el demócrata.

La legislación indicó que el procedimiento se podrá hacer "si el médico tratante o la enfermera titulada de práctica avanzada (APRN) que la atiende como el médico o la enfermera titulada de práctica avanzada (APRN) consultor coinciden en el diagnóstico y el pronóstico de la persona y consideran que esta tiene capacidad para tomar decisiones, está tomando una decisión informada y actúa voluntariamente".

La legislación fue aprobada por 21-17 en la Cámara con tres miembros ausentes y por 11-8 con dos miembros ausentes en el Senado. Entre tanto, el gobernador defendió la medida que permite que los adultos con enfermedades terminales con un pronóstico de muerte de no más de seis meses exploren tengan el suicidio asistido como opción.

"Esta firma de hoy busca aliviar el sufrimiento y brindar a las familias la tranquilidad de saber que su ser querido pudo fallecer en sus propios términos, sin dolor innecesario y rodeado de sus seres queridos", dijo el gobernador Meyer en unas declaraciones recogidas por Delaware Public Media.

Se espera que la nueva ley entre en vigor el 1 de enero de 2026.

"Pone vidas en riesgo"

Organizaciones como National Right to Life rechazaron la decisión. "La nueva ley de Delaware pone vidas en riesgo. Las leyes de suicidio asistido no ofrecen compasión, esperanza ni ayuda a los miembros vulnerables de nuestra sociedad", resaltó Carol Tobias, representante de la organización provida.

​En ese sentido, detalló que "las conversaciones sobre el final de la vida deben centrarse en los cuidados paliativos, los hospicios y las opciones de apoyo. El suicidio asistido desplaza el enfoque de los cuidados vitales hacia la muerte prematura y erosiona la confianza pública en la atención médica y los médicos".