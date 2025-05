EEUU pagará casi 5 millones a la familia de seguidora de Trump abatida en el Capitolio el 6 de enero de 2021

Publicado por Sabrina Martin 19 de mayo, 2025

La familia de Ashli Babbitt, la mujer que murió tras recibir un disparo de un oficial de la Policía del Capitolio durante los sucesos del 6 de enero de 2021, recibirá una compensación de casi 5 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Gobierno. Así lo revelaron fuentes familiarizadas con el caso al Washington Post.

El acuerdo, que aún no ha sido anunciado públicamente, busca resolver una demanda por muerte por negligencia presentada por los herederos de Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea y ferviente seguidora de Donald Trump. La acción legal exigía inicialmente 30 millones de dólares al Gobierno, argumentando que el oficial que disparó no dio advertencia previa ni intentó controlar la situación de forma no letal.

Un caso que simboliza el caos del 6 de enero

Babbitt fue la única persona abatida por disparos policiales durante los sucesos en el Capitolio. Las imágenes capturadas muestran el momento en que intentaba trepar por una ventana rota en una puerta cerca del hemiciclo de la Cámara de Representantes, cuando fue alcanzada por una bala disparada por un agente.

Desde el 6 de enero de 2021, Donald Trump ha defendido a Babbitt, refiriéndose a ella como una heroína y denunciando su muerte como injusta.

Por su parte, el Departamento de Justicia y la Policía del Capitolio absolvieron al oficial involucrado, afirmando que actuó en legítima defensa y como último recurso para proteger a legisladores y personal atrapados en el recinto. En agosto de 2021, el oficial rompió el silencio en una entrevista televisiva, señalando que en el momento del disparo no sabía si Babbitt estaba armada.

Sin embargo, los familiares de Babbitt sostuvieron que ella no representaba una amenaza inminente y que su muerte pudo haberse evitado. En la demanda, la describieron como una ciudadana comprometida que no merecía un desenlace letal.

Un cierre legal, pero no político

El acuerdo entre el Departamento de Justicia y el patrimonio de Babbitt, según se informó, no implica ninguna admisión de culpa por parte del Gobierno o del agente involucrado. Sin embargo, vuelve a poner en el centro del debate las tensiones no resueltas sobre el papel de las fuerzas de seguridad aquel día.