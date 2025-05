Un memorando de Biden permitía a los federales perseguir a estadounidenses por "comportamiento no delictivo" antes de investigar a católicos y padres de familia

Publicado por Just The News 7 de mayo, 2025

La administración Biden autorizó hace cuatro años a las fuerzas de seguridad federales a perseguir a los estadounidenses que tuvieran "conductas no delictivas" en nombre de la lucha contra el terrorismo interno, con especial atención a quienes prestaran servicio militar, poseyeran armas de fuego o difundieran lo que los funcionarios consideraban desinformación "xenófoba", según documentos recientemente desclasificados.

La asombrosa amplitud del mandato fue revelada cuando la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicó recientemente una versión totalmente sin editar del "Plan de Implementación Estratégica para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico" de la administración anterior.

El memorando de junio de 2021 expuso por primera vez el marco de aplicación de la ley y de inteligencia que llevó al FBI a vigilar e probar a los católicos conservadores y a los padres que protestaban contra algunas políticas de los consejos escolares y justificó que Seguridad Nacional se dedicara a censurar o desbancar a los estadounidenses que la administración consideraba enemigos potenciales del Estado.

Las directrices proporcionadas al Departamento de Justicia y al FBI por el Consejo de Seguridad Nacional, que elaboró el memorándum, decían que las agencias debían "impulsar... la acción ejecutiva y legislativa" para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, frenar las "armas fantasma", vigilar a los miembros en servicio activo para detectar posibles reclutamientos terroristas y "mitigar la xenofobia y los prejuicios."

Durante décadas, los agentes del FBI han tenido que cumplir estrictos requisitos para abrir investigaciones criminales y de seguridad nacional conocidos como "predicados". El predicado para una investigación completa requería "una base fáctica articulable" que "indique razonablemente" que se ha producido o está a punto de producirse un delito o una amenaza para la seguridad nacional, según las Directrices del Fiscal General para las Operaciones Domésticas del FBI.

Puede leer ese documento aquí.

AG DIOG Guidelines.pdf

Expertos legales y legisladores dijeron a Just the News el martes que estaban profundamente preocupados de que el memorando de la era Biden rebajara sustancialmente el estándar a comportamiento "preocupante" en lugar de criminalidad, poniendo potencialmente en peligro las libertades civiles y dando licencia para armar poderes policiales contra los estadounidenses que tenían puntos de vista diferentes a la administración gobernante en temas como la Segunda Enmienda y el COVID-19.

El representante Andy Biggs, republicano de Arizona, un miembro del Comité Judicial de la Cámara que desempeñó un papel crítico en la identificación de los abusos del FBI en la ahora desacreditada investigación de colusión con Rusia, dijo que el memorando equivalía a "simplemente una brocha gorda para empezar a espiar a los estadounidenses."

"No tiene por qué ser criminal, seguro. Pero no tiene por qué ser heterodoxo", dijo Biggs al programa de televisión Just the News, No Noise. "Sólo tiene que ser algo que algún agente, o algún agente local, diga: 'Oh, tenemos un problema con esto. Vamos a comprobarlo'".

Y añadió: "Es espiar a los estadounidenses, violar la Cuarta Enmienda".

Biggs pidió al nuevo director del FBI, Kash Patel, que se asegure inmediatamente de que todos los agentes actuales del FBI dejen de adherirse a las directrices de Biden. "Si no hay predicado, pero se está investigando, hay que dejar marchar y despedir a la gente", instó.

El Dr. John Lott, presidente del Centro de Investigación para la Prevención del Crimen y ex funcionario del Departamento de Justicia, dijo que el mandato del memorando sobre la investigación de "comportamientos no criminales" era particularmente preocupante.

"En junio de 2021, la administración Biden presentó su plan para hacer frente a los terroristas domésticos. El que presentaron en ese momento hablaba de cómo iban a perseguir la actividad criminal. Y, por supuesto, todo el mundo, cualquiera que abogue por la violencia o intente o cometa actos violentos, quiere que el gobierno se ocupe de ello", dijo Lott al podcast John Solomon Reports el martes.

"Lo que Tulsi Gabbard desclasificó fue el resto del documento que estaba allí, y lo que fue impactante para mí es que los tipos de herramientas y respuestas que han estado haciendo para las personas que están involucradas en algún tipo de violencia en realidad se aplicaban a individuos no violentos, actividad no criminal que estaba allí", dijo Lott.

Interpretación errónea de iconografía y frases de uso común en Estados Unidos

Por ejemplo, el memorando ordenaba a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley que incorporaran a su caja de herramientas antiterroristas "iconografía, simbología y fraseología del terrorismo doméstico", imágenes que a menudo son utilizadas de forma benigna por muchos estadounidenses.

Un memorando interno del FBI filtrado con anterioridad mostraba que la agencia prestaba especial atención a los símbolos destacados durante la Revolución Americana. Entre ellos figuraban la bandera de Gadsden y la primera bandera nacional de Estados Unidos, con 13 barras y estrellas, diseñada por Betsy Ross, como ejemplos de iconografía utilizada por los extremistas violentos de las milicias. El memorando también identificaba los mensajes a favor de la segunda enmienda como posibles indicadores de terrorismo doméstico.

Lott afirma que la inclusión de imágenes conservadoras comunes sin un equivalente de izquierdas es problemática, y sugiere que podría ser un indicador de parcialidad.

"[Cuando] vas y miras algo como el simbolismo que están buscando, cierto, la 2A, alguien escribiendo algo como el derecho a poseer y portar armas, la bandera de Betsy Ross, la bandera de Gadsden. Todo lo que se puede encontrar allí parece ser algo que se asociaría con los conservadores", dijo Lott. "No veo nada que se asocie con la gente de izquierdas. No hay nada sobre, por ejemplo, Black Lives Matter, o algo así que alguien pudiera decir que podría ser, ya sabes, una cosa equivalente allí que debería preocuparles".

Los objetivos a largo plazo de la estrategia también identifican áreas importantes para combatir el extremismo doméstico que se solapan claramente con prioridades clave del Partido Demócrata, incluyendo llamamientos para aumentar las medidas de control de armas, centrar los "delitos de odio" en la aplicación de la ley y "aumentar la fe en la democracia y el gobierno."

El memorando ordenaba al Consejo de Política Interior de Biden "impulsar... acciones ejecutivas y legislativas" para prohibir las armas de asalto, prohibir los cargadores de alta capacidad, frenar las "armas fantasma" y animar a los estados a adoptar leyes de bandera roja, con el fin de eliminar los "medios para perpetrar actos de terrorismo doméstico".

El memorando también utilizaba otro término favorecido por los liberales en sus ataques contra los conservadores - "xenófobo"-, sugiriendo que se utilizara al FBI para erradicar la desinformación, así como la parcialidad en las respuestas al COVID-19.

Las fuerzas del orden deben "mitigar la xenofobia y la parcialidad, incluso promoviendo la inclusión en la respuesta de la nación al COVID-19", decía el memorando, poniendo al Consejo de Política Interior de la Casa Blanca a la cabeza. El memorando también encargaba a los funcionarios la plena aplicación de la Ley de Delitos de Odio COVID-19 de 2021, que, entre otras directivas, creaba un sistema de subvenciones para que los estados crearan "líneas directas de denuncia de delitos de odio."

Biden apuntó a la desinformación como terrorismo doméstico

Además, el memorando muestra que la administración vinculó directamente la propagación de la desinformación con la creciente prevalencia del terrorismo doméstico. El memorando ordena a las agencias de todo el gobierno federal que aumenten el intercambio de información con el fin de mejorar la "comprensión del gobierno de cómo las operaciones de información de Estados extranjeros y no estatales, en particular la desinformación, se relacionan con la amenaza del terrorismo interno".

También encomendaba a las agencias "colaborar en la lucha contra el contenido terrorista en línea con gobiernos socios igualmente comprometidos con la libertad de expresión".

El memorando también incluía directrices para que las agencias gubernamentales colaboraran estrechamente con gobiernos extranjeros para obtener información de inteligencia sobre posible terrorismo nacional y combatir la desinformación.

La administración Biden encargó al Departamento de Estado, el FBI, el Departamento de Justicia y la CIA que "aumentaran la prioridad de obtener de socios extranjeros inteligencia e información relacionadas con el extremismo violento con base en Estados Unidos, el extremismo violento y los actores en el extranjero, y las posibles conexiones entre ellos".

Para combatir la desinformación en línea, la administración ordenó a las agencias, entre ellas Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y USAID, que pusieran en marcha programas de "alfabetización digital" destinados a combatir la captación de terroristas internos. Esto incluía desviar fondos para investigar su eficacia y trabajar con socios locales.

El Departamento de Estado, que participó en el esfuerzo para contrarrestar la desinformación, ya ha sido objeto de escrutinio por parte de los conservadores preocupados por las acciones de su ahora clausurado Global Engagement Center, que financió a organizaciones no gubernamentales que ampliamente señalaban, etiquetaban y etiquetaban como "agentes extranjeros" a productores de contenidos y sitios de medios de comunicación conservadores."

Los indicios de parcialidad en la burocracia federal, en particular en el FBI, llevaban años apareciendo antes de que el memorando recordara las estrategias. Esa parcialidad está confirmada por la historia de hacer declaraciones engañosas e impulsar una narrativa izquierdista sobre los estadounidenses.

Por ejemplo, el FBI durante años estuvo engañando al público estadounidense al oscurecer hechos clave en torno al asalto armado de James Hodgkinson, partidario de Bernie Sanders, contra congresistas republicanos en una práctica de béisbol en 2017. La oficina insistió durante años en que el tirador estaba motivado para cometer un "suicidio por policía", a pesar de que las pruebas apuntaban a una motivación política de izquierdas. El FBI revocó discretamente su determinación en 2021, pero no explicó su razonamiento.

Los manifestantes provida no son los que actuaron violentamente

El memorando de estrategia, que se centró en gran medida en la lucha contra el extremismo doméstico a raíz de los disturbios del Capitolio del 6 de enero, dio al FBI una justificación de alta visibilidad para sus controvertidas decisiones de apuntar a los conservadores por sospecha de extremismo doméstico durante la administración Biden.

Varios informantes del FBI afirmaron que las estrategias originalmente diseñadas para perseguir a los auténticos extremistas se volvieron contra los manifestantes provida, los padres que expresaban su preocupación por el plan de estudios de sus hijos en las reuniones de los consejos escolares y los que expresaban puntos de vista católicos tradicionales.

Uno de los informantes, el agente Garrett O'Boyle, declaró que, tras la anulación del caso Roe contra Wade, la oficina emitió directrices para investigar a los grupos provida por amenazas contra el Tribunal Supremo, a pesar de que, en aquel momento, eran los grupos proabortistas los que protestaban -a veces de forma inquietante- ante las casas de los jueces conservadores y sus familias.

O'Boyle cuenta que le encargaron que hablara con un informador provida "sobre las amenazas al Tribunal Supremo", para su desconcierto.

"¿Por qué iba a saber esta persona de esas amenazas? Es provida. No es él quien va y amenaza a los jueces del Tribunal Supremo", dijo O'Boyle.

En el ahora famoso "Memorándum Católico", el FBI detallaba planes para desarrollar una red de fuentes en el catolicismo conservador y tradicional, y escindir las iglesias católicas por temor a que sirvieran de nexo para el desarrollo de ideología extremista. Otro informante aportó pruebas al Congreso de que los activos antiterroristas del FBI estaban implicados en la investigación de padres que protestaban contra las políticas escolares.