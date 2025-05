El Servicio Secreto interroga a James Comey por la publicación interpretada como una incitación a la violencia contra Trump

Publicado por Sabrina Martin 16 de mayo, 2025

El exdirector del FBI, James Comey, fue interrogado este viernes por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, luego de que una publicación en su cuenta de Instagram generara preocupación por una posible amenaza contra el presidente Donald Trump. La reunión se llevó a cabo en la oficina de la agencia en Washington.

Según informó Reuters, el encuentro duró aproximadamente una hora y fue solicitado formalmente por la agencia encargada de la protección presidencial.

El motivo de la convocatoria fue una imagen publicada por Comey en la que aparecía el número “8647” escrito con conchas marinas sobre la arena. El mensaje que acompañaba la imagen decía: “Qué formación de conchas tan chula en mi paseo por la playa”. La publicación fue eliminada más adelante.

Aunque el contenido parecía inofensivo, en el argot estadounidense el número “86” puede usarse como sinónimo de “eliminar” o “deshacerse de alguien”, mientras que el “47” se ha relacionado con Trump, el presidente número 47 del país.

Trump rechaza explicación de Comey

Posteriormente, Comey afirmó que no había previsto ninguna interpretación violenta del número y aseguró que eliminó la publicación tras conocer su posible significado: “No me di cuenta de que algunas personas asocian esas cifras con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a cualquier tipo de violencia, así que borré la publicación”.

El presidente Trump, sin embargo, rechazó esa versión. En una entrevista con Bret Baier, aseguró que el significado era claro y acusó a Comey de incitar a la violencia: “Sabía exactamente lo que eso significaba. Hasta un niño lo sabe. Si eres el director del FBI y no sabes lo que significaba, significaba 'asesinato', y lo dice alto y claro”.

El Servicio Secreto lidera la investigación

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, confirmó que el director del Servicio Secreto, Sean Curran, encabeza la investigación para determinar si se trató de una amenaza real contra el presidente. Gabbard descartó que la explicación de Comey fuera suficiente y recordó que el lema “8647” ha sido empleado por manifestantes con mensajes dirigidos contra el mandatario.

Desde su destitución como director del FBI en 2017 —cuando lideraba una investigación sobre supuestos vínculos entre la campaña de Trump y Rusia—, Comey ha sido un crítico constante del mandatario. En 2018, lo calificó como “moralmente incapaz” de ejercer el liderazgo del país.

Otro incidente relacionado con el mismo número

Tras la controversia por la publicación de Comey, el creador de contenido en redes sociales, Ed Krassenstein también compartió el número “8647” en sus redes sociales. Posteriormente, informó que fue contactado por el Servicio Secreto.

Krassenstein, conocido por su postura crítica hacia Trump, alegó que su mensaje era una expresión política, no un llamado a la violencia. Consideró la visita de los agentes como un intento de censura y afirmó: “Trump quiere ser un dictador, y no me dejaré intimidar para no expresar mis opiniones”.