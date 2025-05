Trump continúa su gira por Oriente Medio con una visita oficial en Qatar

El presidente Donald Trump llegó este miércoles a Qatar, la segunda etapa de su gira en Oriente Medio. Después de Arabia Saudí, el presidente voló a Doha, donde fue recibido por el emir Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani.

Es la segunda vez que un presidente de los Estados Unidos visita Qatar, pero sí es la primera vez que se trata de una visita oficial, a la que corresponde un mayor rango protocolario. El presidente George W. Bush fue el primero en visitar el país, en 2003.

Donald Trump llega a Qatar después de firmar en Arabia Saudí un importante acuerdo de inversión por valor de 600.000 millones de dólares que beneficiará a la industria del armamento norteamericana y otros muchos sectores industriales.

Lo hace también después de reunirse con el presidente del nuevo Gobierno de Siria, Ahmed al Sharaa, quien fue líder de varios grupos terroristas cercanos a Al Qaeda, antes de tomar el Gobierno de manos de Bashar Asad.

Afirmó que la breve reunión de esta mañana en Arabia Saudí fue "genial", y dijo que el sirio es un "tipo joven y atractivo. Un tipo duro. Un pasado fuerte. Un pasado muy fuerte. Luchador".

Trump añadió: "Tiene muchas posibilidades de mantenerse unido. He hablado con el presidente Erdogan, que es muy amigo suyo. Cree que tiene posibilidades de hacer un buen trabajo. Es un país desgarrado".

Trump pidió a Al Sharaa adherir a los Acuerdos de Abraham como paso para continuar la normalización de relaciones con la nueva Siria. Los acuerdos son el convenio regional que estabiliza las relaciones de paz entre Israel y sus vecinos árabes.

Mención a las negociaciones entre Rusia y Turquía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está dispuesto a viajar a Turquía para mantener conversaciones sobre el conflicto en Ucrania si el mandatario ruso, Vladimir Putin, también acude a reunirse con su homólogo, Volodimir Zelenski.



"No sé si él (Putin) iría si yo no estuviera", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras volaba de Arabia Saudita a Catar, como parte de su gira por el Golfo.



"Sé que le gustaría que yo estuviera allí, y es una posibilidad. Si pudiéramos poner fin a la guerra, lo consideraría", agregó.



Trump señaló que tiene previsto estar en los Emiratos Árabes Unidos el jueves, en la tercera y última etapa de su gira por el Golfo.



Pero, cuando al ser preguntado sobre un posible desplazamiento a Turquía, respondió: "Eso no significa que no lo haría para salvar muchas vidas".



El secretario de Estado, Marco Rubio, ya tiene previsto viajar a Estambul el viernes.