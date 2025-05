Vance se desmarca del conflicto India-Pakistán: “No es asunto nuestro”

Publicado por Sabrina Martin 9 de mayo, 2025

En medio del aumento de tensiones militares entre India y Pakistán, que ya ha dejado decenas de muertos, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, descartó cualquier posibilidad de que Washington se involucre directamente en el conflicto. Sus declaraciones refuerzan el giro no intervencionista que ha marcado la política exterior de la actual Administración.

Durante una entrevista en Fox News, Vance expresó su preocupación por el riesgo de un enfrentamiento entre dos potencias nucleares, pero recalcó que la disputa no representa un interés estratégico para Estados Unidos. "Lo que hemos dicho, lo que ha dicho el secretario Rubio, y sin duda lo que ha dicho el presidente, es que queremos que esto se desescale lo antes posible", afirmó.

Vance insistió en que el papel de Estados Unidos será estrictamente diplomático: “Podemos animar a esta gente a que desescalen un poco la situación, pero no vamos a involucrarnos en una guerra que, en esencia, no es asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla”.

Tensiones entre potencias nucleares

Las declaraciones del vicepresidente se produjeron después de que India lanzara un ataque aéreo contra Pakistán, como respuesta a un atentado en la región de Cachemira que mató al menos a 26 turistas, la mayoría indios. India culpó a un grupo terrorista con base en Pakistán, lo que provocó una fuerte reacción militar que Pakistán calificó como un "acto de guerra".

En respuesta, Pakistán dijo haber derribado cinco aviones de combate indios. Mientras tanto, India ha reforzado su defensa utilizando drones de vigilancia, que, según Pakistán, también fueron derribados.

Trump pide calma, sin prometer intervención

El presidente Donald Trump también se pronunció sobre el conflicto, adoptando un tono conciliador. “Conozco muy bien a ambos países. Quiero que lo resuelvan”, dijo a la prensa, y añadió que, si está en sus manos contribuir a una solución, está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre una posible mediación por parte de su Gobierno.