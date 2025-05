“Solo Trump puede liberar a mi hijo”: habla el padre de uno de los estadounidenses secuestrados por Maduro en Venezuela

Publicado por Orlando Avendaño 10 de mayo, 2025

Scott St. Clair es el padre de Joseph, un estadounidense, veterano de la Fuerza Aérea, que se encuentra hoy encerrado en calabozos de Caracas. Joseph, quien sirvió en Afganistán, viajó a Colombia a mediados del año pasado para recibir atención médica por el estrés postraumático que sufría.

Scott, que siempre mantuvo contacto con su hijo, dejó de comunicarse con él a finales del año pasado. Le extrañó que no lo llamara durante Acción de Gracias. Finalmente, en febrero de este año, una llamada de la embajada de EEUU en Colombia les notificó la aterradora noticia: su hijo, Joseph, era uno de los estadounidenses secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. La información provenía de los seis americanos recientemente liberados por el régimen venezolano en un acuerdo con Estados Unidos, gestionado por el enviado de Trump, Richard Grenell.

Hoy el hijo de Scott continúa secuestrado. Y, aunque teme por su vida, Scott está confiado en que Trump ayude en su rescate. Al final, dice, "solo Trump puede liberar a mi hijo".

Le pregunté a Scott sobre el estado de su hijo, sobre qué expectativas tiene en la Administración y sobre la reciente polémica en torno a una congresista demócrata, Patty Murray, que presuntamente ignoraba sus correos pese a ser una vocal defensora del migrante ilegal deportado a El Savador, Kilmar Abrego.

— La senadora Patty Murray no ha respondido sus correos, aunque ella asegura que no los ha recibido. ¿Qué piensa de eso?

Entiendo que los senadores tienen un proceso administrativo y están muy ocupados. No me interesa señalar fallas. Nos alegra que ahora esté interesada en el caso y que se reúna con nosotros esta semana. Pero le pedimos que alce la voz sobre esta crisis y se una al esfuerzo bipartidista para liberar a los estadounidenses retenidos por Maduro.

—¿Otros demócratas lo han ignorado también?

No. Desde nuestras recientes apariciones en los medios, todos los representantes de nuestro estado están en contacto con nosotros. Esperamos que nos respalden como sus representados.

—¿Algún demócrata se ha acercado para apoyar el caso de su hijo?

No por ahora. Pero esperamos que las reuniones de esta semana impulsen apoyos en ambos partidos.

—¿Y con republicanos, ha tenido contacto?

No hemos hablado directamente con ningún republicano, pero nos reunimos con el equipo de la senadora Blackburn y pronto lo haremos con asesores del Comité de Relaciones Exteriores, que incluye a ambos partidos. Nuestra esperanza es que todos, sin importar la afiliación, vean la urgencia de este caso y presionen a la administración para una solución.

—¿Tiene información nueva sobre su hijo? ¿Pruebas de vida?

No tenemos nueva información desde que los rehenes fueron devueltos con Ric Grenell el 31 de enero. No tenemos ninguna prueba de vida o contacto. Confiamos en SPEHA y en la administración Trump, pero hasta ahora no se nos ha informado de ningún plan específico.

Las familias quieren saber que hay un plan y quieren escuchar al Congreso y a la administración hablar de este tema abiertamente en las noticias.

Hay tantos temas en torno a América Latina, Venezuela y otros países de los que se habla constantemente. Ya sean los deportados, Kilmar Abrego Garcia, las acciones de Bukele, ettc... Y parece que nunca se habla de los rehenes en Venezuela. Es casi como si el ciclo de noticias estuviera satisfecho de que 6 rehenes fueron devueltos el 31 de enero, por lo que no es necesario prestar más atención al país y al dictador que ahora tiene como rehenes a la mayoría de los estadounidenses: Maduro.

—¿Cree que Maduro usará a su hijo como ficha de negociación con Trump?

“Ese es el patrón de Maduro. Aunque no sabemos qué quiere exactamente. Nadie nos dice nada. ¿Hay otro Alex Saab que quiere canjear? Parece que Maduro quiere legitimarse, y entiendo que no debe ser legitimado por nadie. Pero más allá de la política: ¡traigan a nuestras familias de vuelta, vivos!

—¿Qué espera de Trump? ¿Qué podría hacer él para liberar a su hijo?

No estoy seguro de qué decir al respecto. Maduro es claramente un mal actor y no acatará las normas internacionales. Él está claramente apuntalado por países como Irán, China, y probablemente Rusia debido al petróleo. En cuanto a que Trump pueda ayudar a mi hijo... Él es claramente el líder que puede hacerlo y creo que tiene el poder para hacer que suceda.

—¿Qué piensa de María Corina Machado? ¿Cree que puede ser una esperanza?

Sé que ha arriesgado mucho por liberar a Venezuela de Maduro. Una Venezuela libre podría significar que se liberen muchos cautivos. Pero no sé qué implicaciones tendría eso para los estadounidenses presos. He leído sobre los nuevos reclutas de Maduro en el Tren de Aragua, y eso me preocupa por mi hijo y por el pueblo venezolano.”