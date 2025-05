Trump retira la nominación de Ed Martin como fiscal de EEUU en DC

Publicado por Carlos Dominguez 8 de mayo, 2025

Donald Trump retiró este jueves a Ed Martin como candidato a fiscal del Distrito de Columbia.

Luego de un debate en el Ala Oeste, el presidente retiró su nominación, diciendo : "Es una persona estupenda. No estaba recibiendo el apoyo de la gente que yo pensaba", dijo. "Pero tenemos a otra persona que será genial", afirmó Trump.

Actualmente, Martin ejerce como fiscal federal interino, pero su mandato expirará el 20 de mayo.

El día martes el senador Thom Tillis, un republicano clave en el Comité Judicial, dijo que no apoyaría la nominación de Martin por haber defendido a los manifestantes del Capitolio, reportó The New York Times.

La falta de apoyo de Tillis supuso un golpe para la confirmación de Martin, ya que el Comité quedó empatado 11 a 11, con los republicanos y los demócratas divididos a partes iguales, lo que no permitiría a Martin pasar a una votación de confirmación en el pleno del Senado.