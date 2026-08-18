El cuerpo diplomático en Cuba tampoco escapa de la crisis

18 de agosto, 2026

Tradicionalmente, el análisis de la crisis cubana se ha concentrado en la relación entre el Gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, existe un ángulo menos explorado: el impacto de esta degradación sobre el cuerpo diplomático acreditado en el país. La diplomacia necesita un entorno mínimo de estabilidad para proteger intereses nacionales y ejercer sus funciones. Cuando el Estado receptor no puede garantizar la continuidad de los servicios básicos, las representaciones extranjeras dejan de ocuparse exclusivamente de la política exterior y deben convertirse, también, en estructuras de gestión de crisis.

La situación contemporánea de Cuba no puede explicarse únicamente como un déficit coyuntural de divisas o un estancamiento del producto interno bruto. Es un fenómeno sistémico y multidimensional que articula, al menos, tres dimensiones: la policrisis en condiciones de escasez, la tensión entre seguridad del Estado y seguridad humana, y la desintegración progresiva de una infraestructura nacional compuesta por nodos estrechamente interdependientes.

En contextos de extrema escasez, no es posible analizar la crisis energética de manera aislada de la falta de combustible, agua o suministros médicos. La insuficiencia en la generación eléctrica no solo reduce la iluminación urbana: paraliza las plantas de bombeo, interrumpe la refrigeración de los alimentos y afecta la producción y las telecomunicaciones. La falta de agua incrementa, a su vez, los riesgos sanitarios y la presión sobre un sistema de salud que ya carece de insumos.

Esta interconexión produce una suerte de entropía estatal: un proceso de desorden creciente en el que los recursos necesarios para mantener el funcionamiento social y administrativo se disipan y la capacidad gubernamental de respuesta se vuelve cada vez más limitada. Una solución parcial, como importar alimentos, puede quedar neutralizada por otro fallo, como la falta de combustible para transportarlos o de electricidad para conservarlos.

Desde la teoría de sistemas, la economía y la infraestructura de una nación funcionan como una red de componentes interconectados: energía, transporte, producción agrícola, salud, agua y saneamiento. En un sistema con capacidad de recuperación, la falla de un nodo puede ser compensada por otros o mediante la entrada de recursos externos. En el modelo cubano actual, la centralización y la escasez han creado una situación de acoplamiento estrecho: la avería de un componente provoca efectos en cadena sobre los demás.

La falta de combustible y la obsolescencia de las termoeléctricas limitan la generación eléctrica. La caída de la electricidad reduce la producción, interrumpe el bombeo de agua y afecta las comunicaciones. La paralización de la industria disminuye los ingresos necesarios para importar combustible, mientras la falta de agua deteriora la salud de la fuerza laboral y afecta los sistemas de riego y enfriamiento. El sistema ha perdido, así, buena parte de su capacidad de autorregulación.

Esta es una de las razones por las que la crisis se percibe como omnipresente. No falta únicamente un producto o un servicio: la avería de la infraestructura energética ha desactivado buena parte de los subsistemas que sostienen la vida cotidiana.

De la seguridad del Estado a la inseguridad humana

Otro eje indispensable es la distinción entre la seguridad del Estado y la seguridad humana, concepto promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 1994.

La seguridad estatal tradicional se concentra en la protección de las fronteras, la integridad territorial, la estabilidad del régimen y el mantenimiento del orden público. Bajo esta lógica, el Estado prioriza la conservación de sus instituciones y estructuras de poder, presentando la estabilidad política como condición necesaria para la seguridad colectiva.

La seguridad humana, en cambio, coloca al individuo en el centro. Se define a partir de la posibilidad de vivir libre de miedo y de necesidades extremas: violencia, hambre, enfermedad y ausencia de servicios básicos. Un Estado puede mantener el control de sus instituciones y, al mismo tiempo, ser profundamente inseguro para una población que carece de agua potable, electricidad, alimentos o medicamentos.

En Cuba existe una divergencia crítica entre ambos conceptos. El Estado conserva mecanismos de control político e institucional, pero ha fallado de manera sistémica en garantizar los pilares de la seguridad humana. Cuando el acceso al agua, la electricidad y el combustible se convierte en una lotería diaria, se deterioran la dignidad, la previsibilidad de la vida y las bases mismas de la paz social.

Esta inseguridad no afecta exclusivamente a la población cubana. También compromete la seguridad y la operatividad de los actores internacionales presentes en el territorio. Un entorno incapaz de garantizar las condiciones básicas de vida se convierte, por definición, en un espacio de alta volatilidad y riesgo operativo.

La incapacidad del Estado para asegurar los servicios esenciales no es solo una crisis de derechos humanos. Es también un factor de desestabilización que obliga a las misiones extranjeras a dedicar una parte creciente de sus recursos a mitigar riesgos materiales.

Las obligaciones del Estado receptor

La actividad diplomática no ocurre en un vacío técnico o social. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que la sede de una misión es inviolable y atribuye al Estado receptor una obligación especial de adoptar las medidas adecuadas para proteger sus instalaciones.

Esta protección no debe entenderse únicamente como una respuesta frente a ataques o intrusiones. El funcionamiento de una misión también depende de condiciones mínimas de infraestructura, comunicaciones, movilidad y acceso a servicios básicos.

La falta de agua potable, por ejemplo, afecta la higiene, la salud y el funcionamiento diario de las sedes diplomáticas y sus residencias. La red hidráulica que abastece a las embajadas y a buena parte de su personal es la misma que sirve al resto de la población. Las interrupciones en el bombeo obligan a depender del agua embotellada o de otras alternativas. Los apagones, además, pueden impedir el funcionamiento de los sistemas eléctricos de filtrado y potabilización.

No todos los integrantes del cuerpo diplomático viven en residencias con sistemas de respaldo. Algunos se encuentran expuestos a los mismos colapsos energéticos, sanitarios y logísticos que afectan a la población cubana. Sin embargo, la naturaleza y la intensidad de la crisis no son iguales para todos.

La diferencia fundamental reside en la autonomía de recursos. Para la mayoría de la población, la crisis afecta directamente la capacidad de alimentarse, desplazarse y sostener la vida. Para el personal diplomático, suele presentarse inicialmente como una dificultad logística que puede ser mitigada mediante recursos institucionales.

Las misiones operan, en cierta medida, como islas de recursos importados. Su acceso a divisas y mercados internacionales les permite adquirir generadores, sistemas de purificación de agua, alimentos, medicamentos, vehículos y equipos de respaldo. Esta capacidad reduce la exposición directa a algunas fallas del Estado receptor.

Pero esa protección genera una desconexión. El diplomático habita físicamente en Cuba, aunque su realidad material permanezca vinculada a un entorno internacional con mayor capacidad de respuesta. Mientras la ciudadanía vive la carencia como una limitación de su libertad y su dignidad, la misión puede experimentarla como una dificultad para cumplir su agenda. Esta diferencia crea el peligro de una burbuja diplomática.

La burbuja diplomática

Cuando un observador vive en un entorno protegido, su interpretación de la realidad circundante puede verse distorsionada. La posibilidad de mantener alimentos, electricidad, agua y transporte mediante soluciones propias puede conducir a subestimar la gravedad de la crisis.

Si una embajada logra preservar sus condiciones básicas, existe el riesgo de interpretar la situación cubana como un problema de gestión temporal y no como un deterioro estructural de la seguridad humana.

La labor diplomática requiere comprender las necesidades, los temores y las tensiones de la sociedad. Sin embargo, la burbuja funciona como un filtro que suaviza las aristas de la realidad. Cuando el personal diplomático no experimenta directamente la precariedad, puede reducirse su capacidad para interpretar el descontento, la inestabilidad y las transformaciones sociales.

A pesar de estas diferencias, existe un punto de convergencia: la incertidumbre. La degradación de la infraestructura ha instaurado un régimen de imprevisibilidad que afecta, en grados distintos, a todos los residentes del territorio.

No saber si habrá agua para el aseo, electricidad para refrigerar los alimentos o combustible para desplazarse produce un estado de alerta constante. El cuerpo diplomático también depende de una red logística nacional deteriorada. La escasez de combustible, el colapso del transporte y las fallas de las comunicaciones afectan tanto la distribución de bienes para la población como la llegada de suministros a las misiones.

La vulnerabilidad compartida tiene una raíz común: un sistema estatal que ya no puede garantizar la previsibilidad de la vida.

De la transición energética a la supervivencia operativa

En junio se conoció que Juan Canessa, embajador de Uruguay en Cuba, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país un presupuesto adicional para instalar paneles solares en su residencia debido a la falta de combustibles y a la crisis electroenergética.

La solicitud señalaba que los cortes eléctricos impedían el funcionamiento normal de la embajada y de la residencia oficial, debido a que sus generadores operaban con gasoil y la misión no podía adquirir las cantidades necesarias.

La petición tomó como referencia la experiencia de otras representaciones acreditadas en Cuba que habían comenzado a instalar sistemas fotovoltaicos. La transición no respondía únicamente a una política ambiental, sino a la necesidad de garantizar una mínima autonomía frente al colapso energético.

La embajada uruguaya analizó varias cotizaciones y consideró que la inversión podía financiarse mediante el ahorro del presupuesto destinado al combustible, que en 2025 se acercó a los 10.000 dólares. El Ministerio autorizó los fondos para la sede diplomática, pero no para la residencia del embajador.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, reconoció que tanto la embajada como la residencia disponían de generadores, adquiridos en 2024 y 2005, respectivamente. Sin embargo, su funcionamiento se encontraba severamente limitado por la falta de combustible. Según explicó, la venta de gasoil en las estaciones de servicio había sido suspendida desde febrero de 2026. Después de dos compras a granel realizadas en marzo, la misión no había recibido autorización para nuevas entregas.

La situación no sería exclusiva de Uruguay. Otras sedes y residencias diplomáticas, especialmente las pertenecientes a países con menores recursos, han enfrentado recortes de combustible y apagones de más de 24 horas.

El costo de mantener una planta eléctrica durante períodos prolongados puede ser considerable. Una planta con un consumo promedio de dos litros por hora requeriría 48 litros diarios para operar de manera continua. Esto equivaldría a unos 96 dólares diarios, 2.880 mensuales y más de 35.000 dólares anuales.

No se trata de un gasto habitual para el funcionamiento de una representación diplomática, sino de un presupuesto extraordinario destinado a sustituir servicios que el Estado receptor debería garantizar.

La crisis entra en el núcleo operativo de las embajadas

La erosión de la infraestructura nacional ha trascendido la esfera de la vida doméstica y comienza a afectar el funcionamiento técnico de las representaciones extranjeras. Las embajadas deben dedicar cada vez más tiempo y recursos a preservar su operatividad mínima.

La electricidad constituye el sistema nervioso de una misión diplomática moderna. La comunicación segura, la gestión de datos, la preservación de archivos y los sistemas de vigilancia dependen de un suministro estable. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional repercute, por tanto, sobre funciones centrales de la diplomacia.

Las embajadas necesitan mantener comunicaciones seguras, encriptadas y disponibles con sus gobiernos. Los apagones y las fluctuaciones de voltaje interrumpen la conectividad y pueden afectar la transmisión de información sensible. Las caídas de tensión también pueden dañar equipos y bases de datos o dejar temporalmente inoperantes los canales de comunicación.

Las misiones albergan, además, archivos físicos y digitales de valor histórico y de seguridad nacional. Servidores, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo requieren un flujo eléctrico constante. La reposición de equipos especializados dañados resulta particularmente difícil en Cuba.

La seguridad física de las sedes depende asimismo de cámaras, alarmas, sensores de movimiento y controles electrónicos de acceso. Cuando falla la electricidad, estos sistemas dejan de funcionar si no existe un respaldo suficiente. La interrupción energética reduce así la capacidad de la misión para proteger al personal, las instalaciones y la información.

Se produce entonces una paradoja de dependencia. Para preservar su autonomía, las misiones recurren a generadores propios. Pero estos equipos necesitan combustible, un recurso escaso, racionado y controlado por el Estado receptor. Las embajadas quedan obligadas a depender de la logística de un Estado que no puede garantizar el suministro necesario para sustituir los servicios que él mismo deja de prestar.

La escasez de combustible también limita los desplazamientos. Las visitas de observación, los contactos con autoridades, la asistencia a ciudadanos extranjeros y la participación en eventos oficiales requieren movilidad. Una misión que no puede desplazarse de manera previsible ve reducidas su presencia y su capacidad de influencia.

Jornadas fragmentadas y retirada preventiva

Aunque las misiones no suelen divulgar sus protocolos internos, la dinámica de varias embajadas permite observar una reorganización de la vida diplomática determinada por los apagones.

Mientras existieron programaciones públicas relativamente previsibles, algunas sedes organizaron turnos intensivos o rotativos durante las horas en que se esperaba disponer de electricidad. Sin embargo, en los últimos meses los cortes han dejado de anunciarse con regularidad y pueden superar las veinte horas diarias.

La redacción de informes, las conferencias virtuales y la gestión de archivos deben concentrarse en los breves períodos de disponibilidad energética. Esto fragmenta la jornada laboral e impide mantener una coordinación estable con otras oficinas internacionales.

Ante la imprevisibilidad de los cortes y la dificultad para garantizar agua y combustible, algunas misiones han reducido la presencia física de su personal durante las horas de mayor riesgo o los fines de semana. En la práctica, pueden terminar funcionando con una capacidad mínima de respuesta y delegando tareas esenciales al personal de guardia.

La crisis transforma así el trabajo diplomático. La prioridad deja de ser exclusivamente la negociación o la representación y pasa a incluir la preservación de la infraestructura básica de la propia misión.

Un problema jurídico y político

La estabilidad de las relaciones internacionales descansa sobre un principio de reciprocidad y garantía. El Estado receptor debe asegurar que las misiones puedan ejercer sus funciones de manera segura y efectiva.

Si las representaciones acreditadas en Cuba elevaran quejas formales ante sus gobiernos o ante organismos internacionales por la falta de condiciones mínimas, el problema dejaría de ser una dificultad logística bilateral y adquiriría una dimensión jurídica y política.

Cuba podría alegar razones de fuerza mayor, la crisis económica o el impacto del embargo estadounidense. Sin embargo, la incapacidad prolongada para garantizar los servicios necesarios para el funcionamiento de una misión plantea dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones de protección y diligencia.

El problema central consiste en determinar hasta qué punto una degradación estructural de la infraestructura puede considerarse una vulneración indirecta de los compromisos internacionales del Estado receptor.

El deber de diligencia exige que un Estado adopte medidas razonables para prevenir daños a otros Estados y a sus representantes. La falta de recursos no elimina automáticamente esa obligación, especialmente si el deterioro está relacionado con una asignación desequilibrada, la ausencia de mantenimiento o una gestión prolongadamente ineficiente.

La doctrina de la imposibilidad de cumplimiento es restrictiva. La fuerza mayor debe corresponder a un evento imprevisible e irresistible. Una crisis estructural, prolongada y conocida resulta más difícil de presentar como un acontecimiento inesperado.

El debate no se reduce, por tanto, a la voluntad del Estado cubano, sino a su capacidad material para cumplir las obligaciones que ha asumido.

Cooperación internacional bajo presión

Un deterioro de las condiciones diplomáticas tendría también consecuencias sobre la cooperación técnica y económica. Numerosos países y organismos mantienen programas de seguridad alimentaria, resiliencia climática y asistencia humanitaria que dependen de una mínima previsibilidad institucional.

La ayuda internacional requiere transporte, almacenamiento, refrigeración y comunicaciones. Si la infraestructura energética y logística se encuentra en condiciones críticas, los donantes pueden cuestionar la capacidad del Estado para recibir, conservar y distribuir los recursos.

Las embajadas y consulados no son únicamente centros de representación política. También participan en la supervisión, coordinación y garantía de los flujos de cooperación. Una reducción de su presencia no implicaría necesariamente el fin de los fondos, pero sí dificultaría su implementación.

Los insumos agrícolas, la maquinaria, los repuestos y otros bienes financiados por acuerdos de cooperación podrían verse afectados. La coordinación de la ayuda ante desastres naturales también depende de canales diplomáticos capaces de movilizar recursos y verificar su distribución.

La retirada de observadores y personal internacional reduciría aún más la transparencia sobre el destino de la ayuda humanitaria. Podría producirse, además, un desplazamiento desde la cooperación para el desarrollo hacia una asistencia de emergencia más fragmentada y sometida a mecanismos externos de supervisión.

La crisis doméstica se convierte en crisis diplomática

La crisis multidimensional cubana ha dejado de ser únicamente un problema interno. La erosión de la energía, el agua, el combustible y las comunicaciones posee una dimensión jurídica y política que afecta el funcionamiento de las representaciones extranjeras.

La naturaleza desigual de la crisis no debe producir una falsa sensación de seguridad. La capacidad de las misiones para importar soluciones puede protegerlas temporalmente, pero también distorsionar su percepción sobre la profundidad del deterioro social.

La burbuja diplomática necesita abrirse a una observación más directa de la realidad. Una política exterior construida desde espacios protegidos corre el riesgo de interpretar como manejable una situación que para la población significa la pérdida cotidiana de servicios, derechos y capacidad de vida.

Si continúa el deterioro, las misiones podrían verse obligadas a reducir su presencia, reclamar nuevas garantías o replantear sus condiciones de funcionamiento. Cualquiera de estas decisiones afectaría la cooperación, la comunicación política y la imagen internacional del Estado cubano.

La crisis ha alcanzado un punto en el que ni siquiera quienes disponen de recursos, divisas y respaldo institucional pueden evitar por completo sus consecuencias. La diferencia es que las embajadas pueden comprar paneles solares, generadores y sistemas de purificación; la mayoría de la ciudadanía no.

El cuerpo diplomático no padece la crisis en las mismas condiciones que el pueblo cubano, pero su creciente dificultad para mantener una operatividad mínima constituye una señal reveladora. Cuando un Estado no puede garantizar servicios básicos ni siquiera a las misiones extranjeras cuya protección ha asumido, su incapacidad deja de ser un asunto exclusivamente doméstico y se convierte en evidencia internacional de un deterioro estructural que ya no puede mantenerse dentro de una burbuja.