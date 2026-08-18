Trump y Carney mantienen conversaciones mientras se avecinan nuevos aranceles estadounidenses a Canadá
El mes pasado, el presidente estadounidense firmó las órdenes para la imposición de aranceles elevados del 50%, y la Casa Blanca alegó un "trato discriminatorio" por parte de Canadá contra los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvo conversaciones urgentes con el presidente Donald Trump, según confirmó Ottawa el martes, en un esfuerzo por evitar nuevos aranceles estadounidenses a los productos canadienses ante la proximidad de la fecha límite de medianoche.
El mes pasado, Trump firmó las órdenes para la imposición de aranceles elevados del 50%, y la Casa Blanca alegó un "trato discriminatorio" por parte de Canadá contra los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos.
Los aranceles entrarán en vigor el miércoles y afectarán a productos como el vino, los palos de hockey y el cemento.
Los esfuerzos por evitar los aranceles se están prolongando hasta el último momento.
Just The News
Con los aranceles a punto de entrar en vigor el miércoles, Canadá se apresura a negociar
Just The News/Kevin Killough
Carney habló por teléfono con Trump el lunes por la tarde sobre las negociaciones comerciales, según informó a la AFP un portavoz del líder canadiense.
El lunes, Carney afirmó que las conversaciones para evitar la imposición de estos aranceles se encontraban en una fase "intensa y delicada".
En general, los aranceles que Trump va a imponer afectan a alrededor del 5,5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, según estimaciones de Oxford Economics.
Las negociaciones
Según informaron medios canadienses, Ottawa habría ofrecido concesiones, como presionar a las provincias para que vuelvan a vender alcohol y vino estadounidenses. Sin embargo, aún no está claro si se llegará a un acuerdo próximamente.
La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre el asunto.