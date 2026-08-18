Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Trump y Carney mantienen conversaciones mientras se avecinan nuevos aranceles estadounidenses a Canadá

El mes pasado, el presidente estadounidense firmó las órdenes para la imposición de aranceles elevados del 50%, y la Casa Blanca alegó un "trato discriminatorio" por parte de Canadá contra los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos.

Donald Trump y Mark Carney en la cumbre del G7/ EVELYN HOCKSTEIN

Donald Trump y Mark Carney en la cumbre del G7/ EVELYN HOCKSTEINAFP

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvo conversaciones urgentes con el presidente Donald Trump, según confirmó Ottawa el martes, en un esfuerzo por evitar nuevos aranceles estadounidenses a los productos canadienses ante la proximidad de la fecha límite de medianoche.

El mes pasado, Trump firmó las órdenes para la imposición de aranceles elevados del 50%, y la Casa Blanca alegó un "trato discriminatorio" por parte de Canadá contra los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos.

Los aranceles entrarán en vigor el miércoles y afectarán a productos como el vino, los palos de hockey y el cemento.

Los esfuerzos por evitar los aranceles se están prolongando hasta el último momento.

Carney habló por teléfono con Trump el lunes por la tarde sobre las negociaciones comerciales, según informó a la AFP un portavoz del líder canadiense.

El lunes, Carney afirmó que las conversaciones para evitar la imposición de estos aranceles se encontraban en una fase "intensa y delicada".

En general, los aranceles que Trump va a imponer afectan a alrededor del 5,5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, según estimaciones de Oxford Economics.

Las negociaciones

Los negociadores canadienses han estado en Washington para presionar por un acuerdo que evite los nuevos aranceles y también para obtener alivio de los aranceles sectoriales específicos de Trump, que han golpeado duramente a las industrias canadienses de automóviles, acero, madera y aluminio.

Según informaron medios canadienses, Ottawa habría ofrecido concesiones, como presionar a las provincias para que vuelvan a vender alcohol y vino estadounidenses. Sin embargo, aún no está claro si se llegará a un acuerdo próximamente.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre el asunto.

LO ÚLTIMO

RECOMENDACIONES

tracking