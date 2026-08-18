Trump y Carney mantienen conversaciones mientras se avecinan nuevos aranceles estadounidenses a Canadá

Publicado por Williams Perdomo 18 de agosto, 2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvo conversaciones urgentes con el presidente Donald Trump, según confirmó Ottawa el martes, en un esfuerzo por evitar nuevos aranceles estadounidenses a los productos canadienses ante la proximidad de la fecha límite de medianoche.

El mes pasado, Trump firmó las órdenes para la imposición de aranceles elevados del 50%, y la Casa Blanca alegó un "trato discriminatorio" por parte de Canadá contra los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos.

Los aranceles entrarán en vigor el miércoles y afectarán a productos como el vino, los palos de hockey y el cemento.

Los esfuerzos por evitar los aranceles se están prolongando hasta el último momento.

Carney habló por teléfono con Trump el lunes por la tarde sobre las negociaciones comerciales, según informó a la AFP un portavoz del líder canadiense.

El lunes, Carney afirmó que las conversaciones para evitar la imposición de estos aranceles se encontraban en una fase "intensa y delicada".

En general, los aranceles que Trump va a imponer afectan a alrededor del 5,5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, según estimaciones de Oxford Economics.