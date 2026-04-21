Las cartas de Trump

21 de abril, 2026

Hay algo inquietante en ver cómo una mano ganadora se retira a mitad de partida. ¿Pero está Washington sucumbiendo realmente a las maquinaciones de Teherán?

Dadas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días -en comentarios improvisados a periodistas,en su discurso en Turning Point USA y en una serie de declaraciones en Truth Social- seguro que empezó a parecerlo.

Las siguientes publicaciones del 17 de abril son ilustrativas:

"IRÁN ACABA DE ANUNCIAR QUE EL ESTRECHO DE IRÁN ESTÁ TOTALMENTE ABIERTO Y LISTO PARA SU TOTAL PASAJE. GRACIAS!"

"EL ESTRECHO DE HORMUZ ESTÁ COMPLETAMENTE ABIERTO Y LISTO PARA LOS NEGOCIOS Y EL PASO COMPLETO, PERO EL BLOQUEO NAVAL PERMANECERÁ EN PLENO VIGOR Y EFECTO EN LO QUE RESPECTA A IRÁN, SOLAMENTE, HASTA EL MOMENTO EN QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ 100% COMPLETA. ESTE PROCESO DEBERÍA IR MUY RÁPIDO EN LA MEDIDA EN QUE LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS YA ESTÁN NEGOCIADOS. GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO PRESIDENT DONALD J. TRUMP"

"Los EE UU obtendrán todo el 'Polvo' Nuclear, creado por nuestros grandes Bombarderos B2 - Ningún dinero cambiará de manos de ninguna manera, forma o manera. Este acuerdo no está de ninguna manera sujeto al Líbano, pero los EE.UU., por separado, trabajará con el Líbano, y hacer frente a la situación Hezboolah [sic] de una manera apropiada. Israel ya no bombardeará Líbano. EE UU les PROHÍBE hacerlo. ¡¡¡Ya es suficiente!!! ¡¡¡Gracias!!! Presidente DJT"

"¡Irán, con la ayuda de EE UU, ha retirado, o está retirando, todas las minas marinas! ¡¡¡Gracias!!! Presidente DJT"

"¡Otra vez! Este acuerdo no está vinculado, en modo alguno, al Líbano, pero lo haremos, ¡HACER EL LÍBANO GRANDE DE NUEVO!"

"Irán ha acordado no volver a cerrar el Estrecho de Ormuz. ¡Ya no se utilizará como arma contra el Mundo! Presidente DONALD J. TRUMP."

Estos comentarios no solo sugerían que la República Islámica estaba a punto de aceptar la rendición incondicional; también se produjeron tras la reciente afirmación de Trump de que la guerra estaba en fase terminal y probablemente a punto de terminar.

No importa la descripción excesivamente optimista; la inclinación de este presidente por la hipérbole es algo que hemos llegado a esperar. Fue su tono inusualmente irritable hacia Israel lo que resultó una sorpresa punzante.

Nadie sabe si el ataque a los Estados judíos hizo sonreír a los que siguen en el poder en Teherán -quienesquiera que sean entre los escombros del régimen demolido-. Lo que es obvio, sin embargo, es que incluso los llamados "pragmáticos" en el tambaleante timón no están aceptando la versión de los hechos de Trump.

Tomemos como ejemplo la postura de Mohammad Bagher Ghalibaf. El presidente del Parlamento iraní -que encabezó la delegación de la República Islámica en las fallidas conversaciones maratonianas en Pakistán los días 11 y 12 de abril con el vicepresidente estadounidense JD Vance y otros funcionarios- no dudó en rechazar cada palabra pronunciada por Trump.

En un hilo del 18 de abril en X, Ghalibaf escribió: "1 - El presidente de Estados Unidos hizo siete afirmaciones en una hora, las siete falsas. 2 - Ellos [los estadounidenses] no ganaron la guerra con estas mentiras, y sin duda tampoco llegarán a ninguna parte en las negociaciones. 3 - Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto. 4 - El paso a través del Estrecho de Ormuz se realizará sobre la base de la "ruta designada" y con "autorización iraní". 5 - Si el Estrecho está abierto o cerrado y las normas que lo rigen serán determinadas sobre el terreno, no por los medios de comunicación social. 6 - La guerra mediática y la ingeniería de la opinión pública son una parte importante de la guerra, y la nación iraní no se ve afectada por estos trucos."

La reprimenda a Trump desde Teherán no acabó ahí. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, redobló el mensaje.

En una entrevista con la televisión estatal iraní IRIB -reportada por la Agencia de Noticias de la República Islámica (INRA), entre otros medios- Baghaei afirmó que cualquier progreso hacia un acuerdo con Estados Unidos sólo será reconocido cuando el propio Irán determine que sus "intereses nacionales, derechos y líneas rojas" están plenamente asegurados.

El marco del alto el fuego, dijo, es limitado en su alcance y duración; no se ha discutido ninguna extensión. ¿Y el Estrecho de Ormuz? Sigue bajo supervisión iraní, y cualquier bloqueo estadounidense continuado será respondido con "firmeza".

Este choque de narrativas sería menos preocupante si fuera meramente retórico. Pero llega al corazón de cómo la República Islámica hace la guerra y, de manera crucial, cómo ella y el resto del mundo yihadista tratan de evitar perder una.

Militarmente, el desequilibrio es obvio. Estados Unidos posee una superioridad aplastante en todos los ámbitos, salvo en el del doble lenguaje y la difusión de propaganda.

La ventaja de Teherán, al igual que la de sus representantes, siempre ha residido en la capacidad de manipular la percepción, de difuminar las líneas que separan al culpable de la víctima y de explotar la susceptibilidad crónica de Occidente a las ilusiones. Entiende que las batallas no se libran únicamente con aviones y tanques, sino a través de historias que se filtran en la conciencia pública. Es un terreno en el que los yihadistas son campeones. No hace falta mirar más allá de los pasillos de Harvard.

Aunque consciente de este fenómeno,Trump no capta las profundidades de la ideología religiosa islamista, a la que es mucho más difícil enfrentarse que a ejércitos y armadas. Esa es la mala noticia.

La buena es que a nadie, y menos a Trump, le gusta que le tomen por tonto. Así que Irán está tentando a la suerte y no sólo con bravatas. De hecho, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) disparó contra dos barcos indios en el estrecho de Ormuz el 18 de abril.

A pesar de que se acerca el final del alto el fuego de dos semanas. El plazo para que Teherán acepte las condiciones de Estados Unidos para un acuerdo es el 22 de abril.

Aunque Trump ha sido vago sobre si tiene intención de prorrogar la tregua, no es probable que se muestre flexible a estas alturas.

Durante una conferencia de prensa conjunta el 16 de abril con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, el secretario de Defensa/Guerra, Pete Hegseth, lanzó una advertencia a Teherán, refiriéndose al bloqueo estadounidense como la "forma educada en que esto puede llegar a suceder".

Dirigiéndose a la República Islámica, dijo: "A ustedes les gusta decir públicamente... que controlan el Estrecho de Ormuz. Pero ustedes no tienen una armada ni un verdadero conocimiento del dominio. No pueden controlar nada. Para que quede claro: amenazar con disparar misiles y aviones no tripulados a buques comerciales que transitan legalmente por aguas internacionales no es control. Eso es piratería. Eso es terrorismo".

Y prosiguió: "La Marina de Estados Unidos controla el tráfico que entra y sale del estrecho, porque tenemos medios y capacidades reales. ... Las matemáticas están claras. Estamos utilizando el 10% de la armada más poderosa del mundo, y ustedes tienen el 0% de su armada. Eso es control real, y tenemos un largo historial de lucha contra piratas y terroristas. Pero hay una alternativa. Como han dicho nuestros negociadores, ustedes, Irán, pueden elegir un futuro próspero, un puente dorado. Y esperamos que lo hagan por el pueblo de Irán. ... Pero si Irán elige mal, entonces tendrán un bloqueo y bombas cayendo sobre la infraestructura, el poder y la energía".

Bueno, la IRGC ciertamente no ha estado optando por el resultado deseado por Washington, Jerusalén o el pueblo iraní. Trump, por lo tanto, debe atenerse a sus armas literales y figuradas.

Después de todo, lo último que querría es que Estados Unidos arrebatara la derrota de las fauces de la victoria.

© JNS