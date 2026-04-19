¿Qué quieren los demócratas de Israel?

19 de abril, 2026

El titular publicado por el medio de extrema izquierda The Intercept fue acertado, aunque la mayor parte de la información de su artículo era sesgada o directamente falsa. Al declarar que "Se rompe el dique: Senadores demócratas rechazan abrumadoramente la venta de armas a Israel," la publicación rabiosamente antiisraelí decía nada menos que la verdad. En el último año, los últimos vestigios del sentimiento pro-Israel en el Partido Demócrata se han derrumbado más o menos.

En la votación celebrada el 15 de abril, 40 de los 47 miembros demócratas del Senado estadounidense votaron a favor de una o dos de las propuestas presentadas por el senador Bernie Sanders (I-Vt.) para detener la venta de bulldozers y bombas de 1.000 libras al Estado judío. Que esto ocurriera en medio de una guerra existencial que Israel está librando contra Irán, así como contra sus auxiliares terroristas Hamás y Hezbolá, es chocante en sí mismo. Pero lo más revelador es el espectacular aumento del número de votos en contra de dar a Jerusalén las armas que necesita para hacer frente a estos enemigos.

Los demócratas pro-Israel son ahora los atípicos

En 2024, cuando 19 demócratas del Senado apoyaron una iniciativa similar de Sanders para "bloquear las bombas" que estaban siendo utilizadas por Israel para atacar a los terroristas de Hamás y Hezbolá, se consideró, con razón, un gran avance para lo que antes se consideraba un elemento marginal de su bancada. Un año después, en 2025, 25 senadores demócratas se unieron al socialista de Vermont para tratar de embargar armas a Israel. Ahora, al conseguir que 40 de sus colegas se unieran a él, se envió un claro mensaje al último de los resistentes pro-Israel.

Hace muy pocos años, los demócratas que querían romper la alianza con el Estado judío de esta manera podían calificarse de atípicos que representaban una facción marginal del partido. Hoy, los demócratas pro-Israel son los que deben considerarse fuera de contacto no sólo con sus compañeros senadores, sino con la base del partido que los mantiene en el cargo.

Un artículo de The New York Times afirmaba que el principal factor para dar la vuelta a los totales de venta de armas a Israel era la impopularidad de la guerra conjunta que Estados Unidos ha estado librando con el Estado judío contra Irán. Sin duda, esa es una parte importante de este debate. Aun así, las motivaciones partidistas de quienes piensan, como hace el columnista del Times Thomas L. Friedman, que derrotar al presidente Donald Trump se ha vuelto más importante que oponerse al principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo no es el único factor determinante, ni siquiera el más importante, para decidir el voto de los demócratas.

Lo que más importa es lo que los activistas del partido y los votantes demócratas de base piensan sobre Israel. Y como ha demostrado encuesta tras encuesta, se oponen a Israel y favorecen a sus enemigos terroristas (65% a 17%) por casi tan abrumadora mayoría como los republicanos respaldan a Israel (70% a 13%) frente a los palestinos.

Ahora es el partido de Hasan Piker

De hecho, el escritor liberal Jonathan Chait no andaba muy desencaminado cuando escribió en The Atlantic sobre el miedo que tienen los demócratas a una base del partido que ha caído bajo el hechizo de odiadores antiisraelíes como el podcaster Hasan Piker.

Los republicanos pueden tener su propio problema con un conjunto antisemita similar, incluyendo a Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones y facilitadores como Megyn Kelly.Pero los demócratas que no desean doblar la rodilla ante su base de izquierda interseccional están en una posición muy diferente a la del GOP. El líder de los republicanos -Trump- no tuvo ningún problema en echarlos del partido y de su movimiento MAGA por la ofensa de oponerse a la guerra contra Irán y a la alianza con Israel. Lo hizo no sólo porque no es de los que reciben órdenes de alguien como Carlson, que es más un bufón de la corte de Mar-a-Lago que un asesor político. Podría hacerlo impunemente, con la seguridad de saber que, independientemente de los avances que los que atacan a Israel y los que odian a los judíos hayan hecho entre los votantes jóvenes, la inmensa mayoría de sus partidarios aprueban sus posturas.

Los demócratas del Senado, la mayoría de los cuales llegaron al cargo prometiendo su apoyo incondicional al Estado judío, no pueden permitirse ese lujo. De hecho, como escribe Chait, están a punto de perder su partido a manos de gente como Piker, así como de las élites académicas, de la cultura popular y de los medios de comunicación que, como hemos aprendido de su oposición a los llamamientos a aislar a alguien que odia a Estados Unidos, así como a Israel y a los judíos, están en gran medida de acuerdo con él.

La solución que Chait propone al problema es seguir el camino de los 40 demócratas del Senado que ahora apoyan una propuesta que desarmaría a Israel en medio de una guerra. Dice que tienen opciones. Una es abandonar a Israel y conservar el cargo. La otra es atenerse a los principios por los que la mayoría de ellos fueron elegidos en primer lugar, y ser derrotados en unas futuras primarias por un socialista demócrata antisemita y que odia a Israel, que dirigirá el partido hacia la izquierda más dura. También significa un Partido Demócrata en el que los miembros del Escuadrón de izquierda del Congreso que incluye a las representantes Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Rashida Tlaib (D-Mich.), Ilhan Omar (D-Minn.), junto con el también marxista alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, ya no están en los márgenes sino en el control.

Saben que tiene razón porque, como él dijo, todos saben leer las encuestas. Y por eso están cambiando sus principios para acomodarse a la nueva alineación ideológica hacia personas para las que un Estado judío en el planeta es demasiado. Y si eso significa dejar a Israel sin las armas y los medios para defenderse de sus genocidas enemigos regionales, mala suerte.

"Faltan en sus discursos hipócritas"

¿Fueron los demócratas que cambiaron sus votos en el último año para ponerse en sintonía con la nueva ala antisemita de moda de su partido-como los senadores Cory Booker (D-N.J.), Maria Cantwell (D-Wash.), Ruben Gallego (D-N.J.), Mark Kelly (D-Ariz.), Jon Ossoff (D-Ga.) Elissa Slotkin (D-Mich.) y Ron Wyden (D-Ore.) admitir esto, ya sería bastante vergonzoso. Pero lo verdaderamente horrible de su postura son las falsas defensas de su posición. Afirman que siguen apoyando a Israel, pero creen que su gobierno democráticamente elegido, dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha tenido un comportamiento imprudente e innecesariamente brutal al librar una guerra contra Irán, además de contra sus aliados terroristas en Gaza y Líbano.

En sus hipócritas discursos falta cualquier mención a lo que realmente esperan de un gobierno israelí. Incluso Chait, que también afirma ser un "sionista liberal" desencantado con Netanyahu pero no con el propio Israel, tuvo que reconocer que el Estado judío no tiene actualmente ningún socio de paz. En algún momento, incluso quienes ignoran voluntariamente los acontecimientos de Oriente Próximo tienen que darse cuenta de que los árabes palestinos no quieren una solución de dos Estados, que los estadounidenses liberales parecen seguir pensando que es la única respuesta al conflicto. A diferencia de ellos, la inmensa mayoría de los israelíes ha decidido aceptar que los palestinos dicen "no" a cualquier resultado que no sea la destrucción del Estado judío y el genocidio de su pueblo.

Las atrocidades en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 ayudaron a cimentar ese punto de vista.

Los israelíes no se suicidarán

¿Esperan realmente los demócratas que Israel, ya esté dirigido por Netanyahu o por cualquier posible alternativa que pueda derrotarle a finales de este año en las próximas elecciones,comparta sus delirios después de todo lo que ha ocurrido en los 33 años transcurridos desde los Acuerdos de Oslo? ¿Creen que los ciudadanos israelíes se suicidarán para conservar la buena voluntad del mundo? Incluso los que votarán contra Netanyahu comprenden que los atentados terroristas del 7 de octubre fueron sólo un anticipo de lo que los palestinos quieren hacer con el resto del Estado judío.

El ala Piker de los demócratas también lo sabe. La diferencia es que ellos apoyan la extinción de Israel y piensan que el genocidio judío que esto conllevaría no es más que la justa recompensa que merecen todos los opresores "blancos" y los colonos-colonialistas.

Los "moderados" que una vez formaron el ala pro-Israel del Partido Demócrata, pero que ahora votan con los que odian a Israel, puede que no quieran esto. Pero valoran más sus escaños y la capacidad de moverse entre sus bases sin ser acusados de apoyar el mítico genocidio que Israel supuestamente está llevando a cabo contra los habitantes de Gaza que la alianza con Jerusalén, por no hablar de la supervivencia judía.

Propaganda soviética reciclada contra Israel

La base del partido no es consciente de que los libelos de sangre de "genocidio" y "apartheid" dirigidos contra Israel tienen sus raíces en propaganda soviética reciclada y otros mitos validados por ideologías "antirracistas" tóxicas. Aquellos cuyo conocimiento se limita a lo que ven en sus feeds de TikTok o podcasts presentados por Piker-y sus equivalentes morales en la derecha-pueden no saber que les están mintiendo. Pero los demócratas del Senado que están complaciendo sus prejuicios y su espantosa ignorancia sí lo saben.

Tal vez puedan vivir con ello porque, como señala Chait, Israel no va a permitir que le destruyan, independientemente de lo que hagan los demócratas, aunque vuelvan a ocupar el Congreso y la Casa Blanca en los próximos años. A decir verdad, al Estado judío le interesa, como ha dicho el propio Netanyahu, desprenderse finalmente de la ayuda militar estadounidense, aunque hacerlo ahora, tras más de dos años y medio de guerra continua, sería desastroso. Sin embargo, esa ayuda se destina casi en su totalidad a la compra de material estadounidense y constituye tanto un paquete de asistencia a los fabricantes de armas estadounidenses como a Jerusalén.

Un pacto con el diablo

Pero Chait y otros expertos de ideas afines, como Friedman o Ezra Klein en el Times, se equivocan si creen que abandonar a Israel de esta manera salvará a los moderados que todavía dicen preocuparse por el Estado judío. Al ceder ante la izquierda dura de esta manera, están, como señaló The Intercept, permitiendo que se rompa el dique que mantenía a raya a sus extremistas.

Como todos esos diluvios, el apoyo a Israel no es la única posición que alguna vez tuvieron los demócratas que será barrida. En su estela vendrá no sólo la normalización y aceptación del antisemitismo, como ya se manifiesta en el desmayo de los medios liberales por Piker. También implicará la adopción del resto de la agenda de la extrema izquierda, incluyendo fronteras abiertas, una actitud de "Desfinanciar a la Policía" hacia el crimen y la seguridad pública, y medidas económicas marxistas al estilo de AOC y Mamdani.

Los demócratas no se equivocan al pensar que están preparados para obtener verdaderas ganancias este año, tanto por el habitual espíritu contra los titulares de las elecciones de mitad de mandato, como por los reveses a los que se enfrenta la administración Trump, muchos de ellos económicos. Y creen que volverse contra Israel no hará más que acelerar un cambio en el sentimiento de los votantes hacia ellos. Sin embargo, el tipo de pensamiento que anima a la gente a la que están apaciguando no se limita al odio a Israel y a la tolerancia del odio a los judíos. Inevitablemente conducirá a una radicalización general que es profundamente impopular y los hundirá mucho más rápido de lo que lo haría una postura de principios en apoyo del Estado judío. Como dice el siniestro refrán: "Primero vienen a por los judíos...".

Enfrentarse y refutar la base antisemita del Partido Demócrata no será fácil para los políticos que están, como la mayoría de sus colegas del Congreso a ambos lados del pasillo, más interesados en el poder que en los principios. Pero deberían darse cuenta de que hacer concesiones a los prejuicios antiisraelíes de su base no les comprará su aquiescencia en otras cuestiones. Los demócratas que están traicionando a Jerusalén ahora no están ganando tiempo o espacio para consolidar aún más su control sobre su partido. Por el contrario, están haciendo un pacto con el diablo del que no hay cláusula de escape que les permita conservar sus escaños, o lo que queda de sus principios.

© JNS