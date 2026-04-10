Los medios deberían parar de hablar de los asuntos personales de Kristi Noem

10 de abril, 2026

Fotos que causan la risa de millones en redes sociales, audios que se han convertido en el chisme más comentado de los últimos días, X inundado con "breakings" sobre comunicaciones íntimas del esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ese es el último escándalo en Washington tras la publicación hecha por un medio sobre las prácticas, evidentemente condenables, pero privadas, del esposo de una de las personalidades más polémicas de la Administración Trump.

La reflección sobre el comportamiento de los medios y lo que se replica en redes sociales no tiene nada que ver con nuestra opinión sobre los hechos en sí mismos. Mi opinión es que el comportamiento del señor Noem es inaceptable y lamento que su esposa y su familia tengan que vivir esa situación. Seguramente esa es la misma reflexión que hace la mayoría de la gente que ha visto los artículos sobre el asunto. Pero la claridad de que su comportamiento es condenable, no debería impulsar a volver públicas conversaciones y fotos que ocurrieron en un ambiente privado.

Es inevitable pensar en el momento difícil que viven los familiares del señor Noem cada que sale a luz una nueva conversación, o foto, en situaciones absolutamente incómodas para cualquiera. Quienes publican este tipo de contenido causan un daño profundo en familiares inocentes que ahora quedan expuestos ante millones de personas que conocen las vergüenzas y problemas más íntimos de su núcleo familiar.

¿Hay algún objetivo para publicar ese contenido, más allá de las ganas insaciables de audiencia? Me cuesta trabajo pensar en una justificación para la publicación de audios y fotos privadas. Algunos medios han señalado que el comportamiento del señor Noem podría poner en riesgo la seguridad nacional ya que eventualmente su esposa, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, podría ser víctima de un chantaje por parte de enemigos del Gobierno.

Sin embargo, si el interés del medio es hacer una alerta pública ante lo que consideran una vulnerabilidad en la seguridad, no hay necesidad de publicar detalles ni mantener el escándalo durante días con nuevas actualizaciones de contenido privado.

Este episodio nos da la oportunidad de reflexionar sobre los peligros de una sociedad hambrienta por la crítica y la burla. Es peligroso que una mayoría normalice, o celebre, la publicación y los comentarios sobre asuntos privados, incentivando a los medios a seguir con este tipo de comportamientos, e impulsando también a gente sin escrúpulos a ofrecer contenido privado a publicaciones que solo piensan en aumentar el número de lectores.

Los medios pueden tener derecho a publicar ciertas cosas, pero que algo sea legal no significa que sea ético o bueno. La reflexión debe ir desde los editores de los medios, hasta el usuario común de redes que comparte este tipo de contenido. Si los medios encuentran en esta clase de publicaciones una forma fácil de ganar audiencia, sin encontrar ningún reclamo o rechazo por parte de la sociedad,su búsqueda va a encontrar gente dispuesta a hacer de todo por ofrecer ese tipo de publicaciones y, eventualmente, la normalización de estas prácticas sí que puede conducir a problemas de seguridad nacional.